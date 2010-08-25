به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره برداری از طرحهای جدید بنزین سازی، گفت: با تکمیل و راه اندازی تعدادی از این پروژه‌ها در مجموع روزانه 20 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور اضافه می شود.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه با راه اندازی این طرحها به زودی واردات بنزین متوقف خواهد شد، تصریح کرد: به زودی به برخی از کشورهای غربی که قصد فشار وارد کردن به ایران در زمینه بنزین را دارند اعلام خواهیم کرد که کشورمان هر گونه بخواهد تصمیم می گیرد.

این عضو کابینه دولت با اشاره به توسعه تعداد جایگاههای CNG، تاکید کرد: پیش از آغاز فعالیتهای دولت نهم تعداد جایگاههای CNG کشور به 75 جایگاه رسیده بود.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور، ادامه داد: با آغاز به کار دولت نهم تعداد جایگاههای گاز به 850 جایگاه افزایش یافت و از سال گذشته تاکنون نیز 450 جایگاه جدید CNG در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی درباره اکتشافات جدید گاز و نفت، توضیح داد: در حال حاضر میادین متعدد هیدروکربوری در ایران وجود دارد و حجم اکتشافات جدید نفت و گاز افزایش می یابد.

به گفته میرکاظمی بر اساس اطلاعات برنامه چهارم توسعه یک و نیم برابر برداشت از مخازن، اکتشاف جدید نفت و گاز طبیعی در کشور داشته ایم.

وزیر نفت با اشاره به آخرین وضعیت اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بیان کرد: این اساسنامه از سال 1365 باید به مجلس ارائه می شد که ما هم اکنون اقدامات زیادی در کمیسیون های دولت انجام داده ایم و پس از بازنگری های مجدد تلاش می شود اساسنامه نفت هر چه زودتر به مجلس ارسال شود.

وی یادآور شد: یکی از نگرانی های نمایندگان مجلس ، رابطه مالی دولت و نفت بود که در این باره همه موارد در بودجه سنواتی ذکر شده و جای نگرانی وجود ندارد.

میرکاظمی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت کنار گذاشتن ایران از خط لوله گاز ناباکو، بیان کرد: از ابتدا هم در این پروژه گازی حضور نداشتیم چرا که صنعت نفت منشا صدور گاز بوده و دیگران باید به سمت ایران حرکت کنند.