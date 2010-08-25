نظر رئیس کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه ها در مورد تعهدنامه دریافت یارانه

رئیس کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه ها در گفتگو با مهر تاکید کرد: الزام شهروندان به پذیرش تعهدنامه کتبی الکترونیکی برای دریافت یارانه نقدی باید براساس آئین‌نامه تهیه شده باشد و در صورتی که مطابق با آئین نامه تنظیم شود، مورد تایید شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه تعهدنامه نمی‌تواند مغایر با آئین نامه مورد تایید شورای نگهبان باشد، افزود: دولت برای داشتن ضمانت اجرایی و همچنین پس گرفتن مبالغی که به حساب افرادی که واجد شرایط نیستند واریز شده است، باید از طریق قانونی عمل کند و به هیچوجه این موارد نباید از طرق غیرقانونی انجام شود.

مصباحی مقدم تصریح کرد: چنین تعهدنامه‌ای که اکنون از سوی وزارت رفاه اخذ می شود در قانون دیده نشده است اما احتمالاً دولت براساس آئین‌نامه اقدام به طراحی این تعهدنامه کرده است.

خبرنگار مهر پرسید آیا عبارت " به هر دلیل دیگر " که در تعهد کتبی الکترونیکی آمده، قانونی است؟ که رئیس کمیسیون ویژه طرح هدفمندی یارانه‌ها در مجلس پاسخ داد: اگر عبارت "به هر دلیل دیگر" در تعهدنامه‌های الکترونیکی‌ بابت یارانه نقدی در سامانه وزارت رفاه وجود داشته باشد، این عبارت "بی‌معنی" و موضوعی "هردمبیل" به نظر می‌رسد.

به گزارش مهر، در این تعهد نامه آمده است: " به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه می دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم ، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حسابهای اینجانب برداشت نماید و بانک های مربوطه با اعلام سازمان ، مکلف به انجام آن می باشند."