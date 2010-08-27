یثربی با سه متن در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر

یثربی در اینباره به خبرنگار مهر گفت: سه نمایشنامه با نامهای "عروسی در مریخ"، "اتاق تاریک" و" بانو ومرد مرده" را برای شرکت در بخشهای چشمانداز، نمایشنامهخوانی وچاپ بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ارائه کردهام که امیدوارم بتوانم یکی از این سه اثر را امسال در جشنواره روی صحنه ببرم.
وی افزود: این سه نمایشنامه از نظر محتوا در روند کارهای قبلی من قرار دارند اما از لحاظ اجرا با ساختار وفرم تازهای عرضه میشوند. هر سه اثر نقدی اجتماعی به مناسبات وارتباطات خانوادگی در ایران وارد می کند. این نمایشنامهها از دید روانشناختی نوشته شده است وبا طنزی گزنده همراه هستند.
وی ادامه داد: نمایشنامه"بانو ومرد مرده" در واقع حدیث نفس زنان نویسنده واهل قلم جامعه است که مجبورهستند در سه جبهه همسری، مادری و نویسندگی به فعالیت بپردازند. امیدوارم بتوانم این اثر را روی صحنه تئاتر ببینم.
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