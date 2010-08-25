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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

موسسه صلح هند:

خاورمیانه قربانی اصلی هزینه های نظامی جهان است

خاورمیانه قربانی اصلی هزینه های نظامی جهان است

مرکز پژوهشهای صلح هند با انتشار گزارشی اعلام کرد که با وارد شدن 12 تریلیون دلار خسارت به خاورمیانه ظرف 20 سال، این منطقه بیشترین زیان را از هزینه های نظامی جهان دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مرکز پژوهشهای صلح هند اعلام کرد که بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰، 12 تریلیون دلار از جنگ خسارت دیده که این رقم بیشترین زیان وارد شده به این منطقه در جهان است.

این مرکز گزارشی را تحت عنوان "هزینه درگیری در خاورمیانه" منتشر کرده که در آن میزان خسارتهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی جنگها در خاورمیانه بررسی شده است.
 
این گزارش که در10 بخش و ۱۷۷ صفحه تنظیم شده توسط پژوهشگران هندی به ریاست "سندیپ ویسلیکار" و "الماس فوتهاللی" نوشته شده و در آن هزینه اقتصادی، نظامی، طبیعی، اجتماعی و سیاسی تنش در خاورمیانه و هزینه‌ های وارده بر ملتهای خاورمیانه در کنار سناریوهای دستیابی به صلح در سال ۲۰۲۵ مورد بررسی قرار گرفته است.
کد مطلب 1140405

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