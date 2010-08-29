اولویتهای روابط ایران و عراق/ سفر مقامات پس از تشکیل دولت

حسن دانایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی درباره برنامه هایش برای توسعه مناسبات دو جانبه ایران و عراق تصریح کرد: تقویت و ارتقاء سطح روابط فعلی و نهادینه کردن آن با ایجاد سطح تفاهمات لازم و ماندگار و عقد قراردادهای مربوطه میان طرفین، رفع سوء تفاهمات موجود در سطوح میانی و شناخت شفاف و دقیق طرفین از شرایط فعلی بخصوص در عراق، و افزایش حجم دیدارها و مسافرتهای مسئولان دو طرف در این زمینه از جمله مهمترین موضوعات در دستور کار است. قرار داد الجزیره و میادین مشترک در اولویت اند

سفیر جدید ایران در بغداد در رابطه با اولویتهای جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات با عراق نیز گفت: برقراری ارتباط همه جانبه سیاسی و اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی به شکل پایدار و دراز مدت در قالب قرار دادهای میان مدت و دراز مدت، حل و فصل پرونده های مختلف باقیمانده از گذشته مانند پرونده قرار داد 1975، میادین نفت مشترک و امثال آن، همکاریهای مشترک فنی و اقتصادی دو جانبه در بخش های دولتی و خصوصی طرفین و توسعه هرچه بیشتر بخش گردشگری شامل زیارتی و سیاحتی با راه اندازی شرکتهای مشترک دو جانبه خصوصی و رفع نواقص و موانع موجود از جمله اولویت های ما در عراق محسوب می شود.

پرونده منافقین مفتوح است

دانایی فر در خصوص استرداد منافقین یا اخراج آنان از عراق نیز تصریح کرد: پرونده منافقین یکی از پروندهای مفتوح و باز است که طرفین بر روی آن کار می کنند و بزودی شاهد تحولات مناسبی در این خصوص خواهیم بود و هر روز تعدادی از اعضاء این گروهگ از سازمان مربوطه جدا و به آغوش میهن اسلامی بر می گردند و تعدادی هم نیز به کشورهای اروپائی می روند. مدتهاست خانواده های اعضاء این گروهک در اطراف پادگان آنها مستقر اند به امید دیدار فرزندان خود هستند که به آنان اجازه ملاقات داده نمی شود.

عراق در حال تمرین سخت دموکراسی

وی در رابطه با تحولات داخلی عراق تاکید کرد: عراق در حال تمرین سخت و مشکل دموکراسی است و علیرغم گذشت 5 ماه از نتیجه انتخابات هنوز مشکل نخست وزیری حل نشده که این شرایط هر روز بر بسیاری از مسائل داخلی و اجتماعی اثرمی گذارد ، البته علائم و قرائنی وجود دارد که امیدوار هستیم هرچه سریعتر کابینه تشکیل شود، هرچند که پیچیدگیهای موجود در عراق کار را مشکل کرده است.

سفر هیئت ها بعید است

سفیر ایران در عراق در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا سفر هیئتهایی برای رفت و آمد بین دو کشور در آینده نزدیک در برنامه است؟ گفت: فکر نمی کنم با توجه به شرایط فعلی حکومت ، سفرهایی صورت پذیرد و بیشتر باید منتظر تشکیل دولت باشیم.