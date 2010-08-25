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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

همایش "حقیقت و روش گادامر پس از پنجاه سال" برگزار می‏شود

همایش "حقیقت و روش گادامر پس از پنجاه سال" برگزار می‏شود

همایش "حقیقت و روش گادامر پس از پنجاه سال" از 16 تا 18 سپتامبر 2010 (25 تا 27 شهریور 1389)، در دانشگاه سیاتل در واشنگتن امریکا برگزار می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "حقیقت و روش" اثر هانس گئورگ گادامر (۱۱ فوریه ۱۹۰۰ - ۱۳ مارس ۲۰۰۲) فیلسوف برجسته معاصر آلمانی در سنت قاره‌ای  در سال ۱۹۶۰ میلادی منتشر شد و از آن تاریخ تاکنون اثرات بسیاری بر اندیشه فلسفی و فرهنگی جهان معاصر به ویژه در حوزه هرمنوتیک نهاده است.

پس از گذشت پنجاه سال از انتشار این اثر گرانسنگ گادامر، انجمن هرمنوتیک فلسفی آمریکای شمالی (NASPH) که در سال 2005 شکل گرفته است، اقدام به برگزاری همایشی درباره "حقیقت و روش پس از پنجاه سال" نموده است که قرار است از 16 تا 18 سپتامبر 2010 (25 تا 27 شهریور 1389)، در دانشگاه سیاتل در واشنگتن آمریکا برگزار شود و به وجوه گوناگون این اثر گادامر و نیز آینده هرمنوتیک فلسفی بپردازد.

گادامر از پیشگامان هرمنوتیک فلسفی است. پیش از وی، شلایرماخر تحت تأثیر کانت، رسالت هرمنوتیک را از تعیین دستورالعملهایی برای فهم، به کشف شرایط عامی که اساساً فهم را امکان‏پذیر می‌سازد تغییر داد و در نتیجه آن، تصوری تازه از هرمنوتیک حاصل شد. اما در نهایت این گادامر بود که هرمنوتیک را فلسفی و آن را از نظریه ادبی جدا کرد.

کد مطلب 1140426

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