همکاری با مهدی هاشمی و فرامرز قریبیان یک فرصت است

مهران احمدی بازیگر فیلم "نسیان" درباره حضور خود در این پروژه به خبرنگار مهر گفت:در این فیلم نقش محمود برادر آسیه (مهتاب کرامتی) را بازی می کنم. معتمدی فیلمساز خوب و انسان شریفی است. به عقیده من وی کارگردان مولف است. فیلمبرداری "نسیان" با آرامش خاصی پیش می رود و همکاری با مهدی هاشمی و فرامرز قریبیان برای من فرصت مغتنمی است.

وی افزود:شخصیت محمود در "نسیان" یک شخصیت خشن است که ویژگیهای خود را دارد. این کاراکتر تلاش می کند داشته های خود را که در طی زمان در حال از دست رفتن است را حفظ کند و بیشتر آدم روزمره ای است.

احمدی درباره شباهت این نقش با کارهای قبلی خود عنوان کرد: مطمئن باشید اگر قرار بود با کارهای قبلی من شباهت داشته باشد، قبول نمی کردم. شاید نقش بیک در فیلم "هیچ" هم شخصیت خشنی به نظر می رسد اما به هر حال هر آدمی در لحظاتی خشنوت دارد. اما به عقیده من جنس بازی این دو با یکدیگر کاملا متفاوت است.

وی همچنین درباره همکاری با معتمدی، گفت: فیلمنامه "نسیان" از جنس زندگی است. در بازیها هم تلاش شده بیشتر به زندگی نزدیک شویم. به عقیده من آقای معتمدی در این فیلم به لحاظ فکری و اعتقادی به یک بلوغ رسیده اند. او ذهنیات فلسفی خود را در روان ترین شکل از زبان شخصیت ها بیان می کند. در "نسیان" تفکرات فلسفی کارگردان از جنس رئال است.

این بازیگر که در چهاردهمین جشن سینمای ایران برای دو فیلم "بیست" و "هیچ" نامزد دریافت تندیس نقش مکمل مرد است، در این ارتباط عنوان کرد: از این موضوع خوشحالم هستم و امیدوارم ادعای من پایین تر بیاید. سعی می کنم از این نگاه تخصصی اهالی سینما مراقبت کنم و اگر جایزه ای هم دریافت نکنم، ناراحت نخواهم شد.

وی افزود:جشن سینمای ایران امسال دوسالانه است و این عنوان برای من خوشحال کننده است و امیدوارم بتوانم قدرش را بدانم. از اینکه فیلم "هیچ" دیده شده بسیار خرسندم و فکر می کنم نقش من در "بیست" نیز به مدد "هیچ" دیده شده است.اما از اینکه نامی از عبدالرضا کاهانی کارگردان این دو اثر در این لیست ندیدم ناراحت و متعجبم.

در فیلم "نسیان"مهدی هاشمی، مهتاب کرامتی، مهران احمدی، حمید ابراهیمی، داود فتحعلی‌بیگی، شاه‌علی سرخانی، هدا ناصح، حسن محمدی غمخوار، تارا رحمتی، یگانه عمروانی، فروغ ایزدیار، فرخنده فرمانی‌زاده، کاوه آشنا، زهرا مزرعه، رابعه نیک‌طلب، نفیسه احمدی، علی خارتی، صوفیا دژاکام وبا حضورفرامرز قریبیان بازی می کنند.

داستان "نسیان" که فیلمنامه آن را معتمدی نوشته درباره مردی است که طی تصادفی، دچار فراموشی می‌شود. عوامل تولید این فیلم عبارتند از،نویسنده و کارگردان: احمدرضا معتمدی، دستیار اول و برنامه‌ریز: مهدی قپانی، مدیر فیلمبرداری: علی لقمانی، عکاس: امیر عابدی، طراح صحنه و لباس: حسن روح‌پروری، طراح چهره پردازی: سعید ملکان و صدابردار: حسین بشاش.