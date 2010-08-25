عدالت اجتماعی برای پزشکان بهزیستی رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا عباسی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پزشکان بهزیستی گفت: پزشکان بهزیستی با وجود فعالیت درمانی سخت و سنگینی که در سازمان بهزیستی بر عهده دارند، بسیار مظلوم واقع شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: حق و حقوق پزشکان بهزیستی در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است.

وی گفت: عدم مساوات در نحوه رعایت حقوق پزشکان زیر مجموعه وزارت رفاه و وزارت بهداشت و درمان موجب شده است که عدالت اجتماعی برای پزشکان بهزیستی رعایت نشود.

وی افزود: تمام تلاش خود را برای شناساندن جایگاه واقعی پزشکان بهزیستی بکار خواهم گرفت و در اولین قدم طی نامه ای به ریاست محترم بهزیستی کشور درخواست پیگیری رعایت حقوق پزشکان بهزیستی را نموده ام.

عباسی برگزار شدن تعداد کم دوره های آموزشی ویژه پزشکان را از مواردی دانست که می بایست در بهزیستی مدنظر قرار گیرد و از پزشکان خواست برای رسیدن به جایگاه واقعی، خود نیز از حق و حقوقشان دفاع کنند.



