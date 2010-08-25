مجتمع آبرسانی چاه مبارک در عسلویه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، در مراسم بهره برداری از این مجتمع آبرسانی مدیرعامل شرکت آبفار استان بوشهر گفت: با بهره برداری از این مجتمع 13 روستا در قالب 1385 خانوار با جمعیتی بالغ بر 8 هزار و 961 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند.

محمد پردل با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح در سال 85 آغاز شده است، اظهار داشت: این مجتمع آبرسانی دارای منبع زمینی بتنی به حجم سه هزار مترمکعب، ایستگاه پمپاژ، یک سامانه کلرزنی گازی و یک واحد پست برق است.

وی اظهار داشت: دوره طرح این مجتمع 25 سال و منبع تامین آب آن نیز از خط آبرسانی کوثر بوده و دبی مورد نیاز فعلی آن 41 لیتر بر ثاینه است.

مدیرعامل شرکت آبفار استان بوشهر گفت: جهت بهره برداری از این مجتمع اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون مدیریت و برنامه ریزی استانداری بوشهر نیز با تشکر از عملکرد شرکت آبفار استان بوشهر گفت: مردم این منطقه از استان بوشهر از دیرباز با مشکل آب روبرو بودند که با زحمات شرکت آبفار امروز شاهد رفع مشکل آب مردم این منطقه زرخیز استان هستیم.

رسول زارع افزود: امید می رود همانند آبرسانی به روستاهای این منطقه شاهد رفع دیگر نیازهای منطقه باشیم.