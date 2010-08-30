محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مور برخی اخبار مبنی بر آغاز مجدد فعالیت شرکت گاز برای انتقال خط لوله از منطقه حفاظت شده دنا افزود: انتقال خط لوله گاز از دنا دیگر امکانپذیر نیست مگر اینکه پیمانکار از همان مسیر قبلی و در کنار خطوط لوله سابق عملیات انتقال را انجام دهد.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: ما نسبت به تعهداتمان در قبال حفاظت از منطقه دنا محکم ایستاده ایم و نمی گذاریم دوباره آسیبی به این منطقه وارد شود. البته متخلفان در این منطقه مجازات شده و جریمه هایی همچون زندان و جریمه نقدی شامل حالشان شده است.

وی اضافه کرد: هنوز کسانی که دنبال انتقال خط لوله هستند به دست و پای ما می افتند و می خواهند فعالیت خود را ادامه دهند اما به آنها اعلام کرده ایم ذره ای از حقوق محیط زیست کوتاه نخواهیم آمد.

محمدی زاده گفت: تحت هیچ شرایطی اجازه فعالیت دوباره در دنا را نمی دهیم و اصرارمان این است که مجریان طرح انتقال گاز در همان خط قبلی پروژه جدید را اجرا کنند.

پیش از این مدیر پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس با انتقاد از بی توجهی مدیران استانی نسبت به تخریب جنگلهای حفاظت شده دنا گفت: عرض خط لوله گاز عبوری از دنا در برخی مناطق حتی از مرز 150 متر هم فراتر رفته است.

در حالی این روزها زمزمه احتمال آغاز مجدد فعالیت پروژه گاز از جنگلهای حفاظت شده دنا به گوش می رسد که وسعت تخریب جنگلها در این منطقه حفاظت شده در مهرماه سال گذشته نزدیک به سه کیلومتر با عرض 28 متر عنوان شده است. همچنین در اثر این تخریب 14 هزار اصله درخت بلوط از بین رفته است.



به باور کارشناسان محیط زیست اگر ماموران محیط بان مانع ادامه این عملیات نمی شدند این تخریب تا مرز 100 هزار درخت تا پایان مسیر پیش می رفت.