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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

هفته دولت صورت می گیرد؛

بهره برداری از 4500 واحد مسکونی طرح مهر در هشتگرد

بهره برداری از 4500 واحد مسکونی طرح مهر در هشتگرد

استان تهران - خبرگزاری مهر: 4500 واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر همزمان با هفته دولت در شهر جدید هشتگرد به بهره برداری می رسد.

محمد علی صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ  افزود: واحد های مسکونی آماده افتتاح، متعلق به 10 شرکت انبوه سازی با اسامی ناجا، مکان شهر سبلان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،‌ پاسارگاد، پرشین بنا، شان لیون، اداره کل منطقه،‌ ایران خودرو ، المهدی و حصا است.

وی افزود:  وزیر مسکن و شهرسازی در سفر چند روز پیش خود به ساوجبلاغ، از افتتاح 140 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر از چهار شهریور تا پایان آذر ماه در کشور خبر داده بود که از این تعداد چهار هزار و 500 واحد در شهر جدید هشتگرد قرار دارد و تا پایان هفته دولت به بهره برداری می رسد.

صحرایی بیان داشت: از 940 هزار واحد مسکونی منتج به انعقاد قرارداد طرح مسکن مهر در کشور، 130 هزار واحد مسکونی سهمیه استان تهران است.

وی گفت: تا کنون تفاهم نامه ساخت 70 هزار واحد مسکونی مهردر شهر جدید پرند،10 هزار واحد در شهر جدید پردیس و 50 هزار واحد در شهر جدید هشتگرد با تعاونی ها و انبوه ساران منعقد شده است.
 
 

کد مطلب 1140465

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