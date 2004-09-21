هيچ پرونده اي در خصوص قتل هاي سريالي و زنجيره اي نداشته ايم

سردار مرتضي طلايي با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سئوالات متعدد نمايندگان رسانه ها درخصوص جنايت قتل حدود 30 كودك در مناطق قيامدشت و پاكدشت ، افزود: فرماندهي انتظامي استان تهران موضوع را پيگيري مي كند و پرونده چهار مورد قتلي هم كه در قيامدشت حوزه استحفاظي تهران بزرگ روي داده جهت پيگيري به فرماندهي استان ارجاع شده تا در قالب پرونده پاكدشت رسيدگي شود.

به گفته وي مجموعه نيروي انتظامي در مورد اين پرونده بسيج شده و هر بخشي موضوع را پيگيري و دنبال مي كند تا هر چه سريعتر از زواياي مختلف بررسي شده و اطلاعات لازم در اختيار مردم قرارگيرد و كاراگاهان آگاهي مركز نيز در اين خصوص وارد عمل شده اند.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه " پس از دستگيري "خفاش شب" نيروي انتظامي قول داد كه انسجامي در پرونده هايش ايجاد شود، ولي در پرونده قيامدشت و پاكدشت اين اتفاق نيفتاده است"، گفت: عجله نكنيد پرونده در حال طي كردن مسيرخود است و با تكميل شدن اطلاعات و تحقيقات تمام اطلاعات را در اختيار مردم قرار خواهيم داد و مشخص مي شود كه پليس به وظايف خود چقدر عمل كرده و مشكلات كار در كجاست.

وي همچنين در پاسخ به خبرنگار ديگري كه پرسيد "عجله اي در كار نيست و خيلي دير هم شده و خانواده ها نگران فرزندان خود هستند، چگونه در نقطه اي 30 كودك به قتل رسيده ولي حوزه مسئول جوابگو نيست "، اظهار داشت: به سئوالات مربوط به پاكدشت، سردار زارعي فرمانده انتظامي استان تهران بايد پاسخ دهد و اطلاعات پرونده نيز در اختيار استان است، اجازه بدهيد دوگانگي در اطلاع رساني ايجاد نشود.

وي اضافه كرد: بنده در آينده بعنوان يك كارشناس انتظامي مي توانم اظهار نظرهايي در خصوص اين حادثه كرده و راهكارهايي براي پيشگيري و هوشياري مردم ارايه دهم.

سردار طلايي در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه" چرا حضور پليس در حاشيه شهر كم رنگ است "، افزود: گسترش نيروي انتظامي در سطح شهر يا جامعه، متناسب با برآورد هاي انجام شده در خصوص تراكم جمعيتي ، نوع تخلفات و جرايم و تهديدها صورت مي گيرد.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ همچنين در خصوص اين سئوال كه" آيا كنفرانس مطبوعاتي در مورد جنايت پاكدشت برگزار مي شود"، گفت: الان هم اطلاع رساني به طور مستمر در حال انجام است ولي چون پرونده در اختيار ما نيست بايد فرماندهي استان در اين باره تصميم بگيرد.