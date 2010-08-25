آموزش زبان عربی برای دانش آموزان صهیونیست اجباری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "شلومو آلون" از مسئولان وزارت آموزش رژیم صهیونیستی در این باره اظهار داشت : از این پس دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی دروسی اجباری در زمینه آموزش زبان عربی می گذرانند.

وی با اشاره به اینکه 50 معلم زبان عربی برای آموزش این زبان در مدارس شمال فلسطین اشغالی و حیفا به استخدام درآمده اند، افزود: در این مناطق که دارای جمعیت عربی است 200 مدرسه از جمله 42 مدرسه دینی به برنامه آموزش زبان عربی پیوسته اند.

شلومو آلون در ادامه گفت : زبان عربی زبان رسمی فلسطین اشغالی است.

"اورنا شمشون" از مقامات وزارت علوم رژیم صهیونیستی نیز در ادامه افزود: برنامه آموزش زبان عربی به تدریج در تمام مدارس اسرائیلی فراگیر می شود.

بنابر این گزارش، در حال حاضر بیش از هزار معلم زبان عربی که اکثرا یهودی هستند در فلسطین اشغالی فعالیت می کنند.