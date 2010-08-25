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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

کاهش میزان غلظت آلاینده ها به غیر از ازن در هوای امروز تهران

کاهش میزان غلظت آلاینده ها به غیر از ازن در هوای امروز تهران

مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران از کاهش میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ازن در هوای امروز تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران، امروز چهارشنبه میانگین غلطت آلاینده ها به غیر از ایستگاههای اقدسیه و کردستان به لحاظ آلاینده ازن و ایستگاهای پارک رز و آزادی به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و  شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی کمی ابری در بعد ازظهر افزایش ابر در مناطق شمالی رگبار و رعد و برق و وزش باد است. به این ترتیب پیش بینی می شود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.
 
توصیه شده در مناطق یاد شده تمامی بیماران قلبی و تنفسی، خردسالان و سالخوردگان از تردد در هوای آزاد پرهیز کنند.

کد مطلب 1140487

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