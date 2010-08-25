440 میلیارد ریال برای پروژه هنری و قرآنی گیلان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک ظهر چهارشنبه در جلسه اعضای کانونهای قرآن سراسر استان اظهارداشت: این اعتبارات برای طرح روحانی در مدارس، کمک به توسعه و غنی سازی فرهنگی در مساجد و اماکن مذهبی، کمک به ارتقای فعالیتهای فرهنگی مساجد، آموزش متولیان مساجد، معرفی مساجد الگو و تعیین شاخص های آن، طرح توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب هزینه می شود.

وی همچنین عنوان کرد: با این میزان اعتبار ترویج فرهنگ کار آفرینی، ایجاد مرکز تحقیقاتی ادیان، توسعه بهره مندی دیجیتالی، اجرای فعالیتهای فرهنگی در استان در راستای تألیف قلوب مسلمانان اهل سنت و شیعه، برگزاری همایش های علمی و فرهنگی و قرآنی، ایجاد کاروانهای نیکوکاری، احیای میراث مکتوب شده گیلان، ارتقای فرهنگ عمومی استان با محوریت مساجد و طرحهای دیگر فرهنگی، هنری و قرآنی در سطح استان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

استاندار گیلان با اعلام اینکه باید شرایطی را بوجود آورد که همه دسترسی ساده وآسان به قرآن کریم در اشکال مختلف داشته باشند، گفت: طی سه سال گذشته در هیچ استانی همانند استان گیلان در مسایل فرهنگی، مذهبی کار نشده است.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین اعتبارات گیلان با هدف رشد و ترقی فعالیتهای فرهنگی استان از جمله ساخت حوزه های علمیه برادران و خواهران، ساخت خانه های عالم، مجتمع های فرهنگی، کمک به ساخت صدها مسجد در سراسر استان در کنار خود یاری مردمی و طرحهای مذهبی دیگر پرداخت شده است.

قهرمانی چابک در ادامه با تأکید به این نکته که دارالقران ها و کانونهای قرآنی باید غیردولتی و بصورت مردمی اداره شوند، یاد آورشد: کانونهای قرآنی باید مثل همه نهادهای مدنی دیگر بطرف مردم و خیرین بروند و مسئولان نیز باید زیر ساختهای لازم در این امور را ساماندهی کنند.