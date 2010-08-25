سومین همایش گرامیداشت صنعت چاپ لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد ظهر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: در این همایش کلیه اصحاب چاپ و نشر اعم چاپخانه داران و مراکز انتشاراتی استان لرستان با مجموعه همکاران تلاشگر خود در یک محفل صمیمی گردهم خواهند آمد.

نادر ارجمندی افزود: این همایش به منظور تجلیل و تقدیر از فعالان و تلاشگران حوزه چاپ و نشر اعم از مدیران چاپخانه ها، مدیران مسئول مراکز انتشاراتی، کارگران چاپخانه، برش کاران نمونه و پیشکسوتان چاپخانه ها برگزار می شود.

وی یادآور شد: در کنار کار این همایش نمایشگاهی با عنوان "تاریخ چاپ و نشر در استان لرستان" با همکاری چاپخانه داران و مراکز انتشاراتی در نگار خانه جواد بختیاری مجتمع فرهنگی و هنری دکتر زرین کوب ادراه فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد برپا خواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد ادامه داد: علاقمندان می توانند از روز 13 شهریور ماه به مدت یک هفته از این نمایشگاه بازدید کنند.