بیمارستانهای خصوصی مازندران اخلاق پزشکی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز فوق تخصصی سنگ شکن طوبی در ساری گفت: اولویت کاری خود را در حوزه درمان دانسته و برای ارتقاء سلامت جامعه تلاش جدی می شود.

وی خاطر نشان کرد: حوزه بهداشت و درمان در مرحله اول مورد توجه استان بوده و دغدغه های فرهنگ و ورزش در مرتبه دوم و سوم حوزه معاونت سیاسی امنیتی است.

ابراهیمی ادامه داد: در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شاهد پیشرفتهای زیادی هستیم که باید بیشتر شود و با ترکیب مدیران متعهد و پر تلاش به موفقیت خواهیم رسید.

معاون استاندار افزود: دولت برای مردم از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد و شان و منزلت مردم باید همیشه و در همه حال حفظ شود.

ابراهیمی به مشکلات درمانی مردم در مراکز درمانی اشاره و عنوان داشت: تعدادی از بیمارستانهای خصوصی استان بدون در نظر گرفتن اخلاق پزشکی و بررسی شرایط بیمار هزینه های هنگفتی را به بیمار تحمیل می کنند.

وی به اخلاق پزشکی اشاره و تصریح کرد: در گذشته ما شاهد تخلفات تعدادی از پزشکان بودیم که به صورت زیر میزی وجهی را از بیمار طلب می کردند که دور از اخلاق پزشکی است.

ابراهیمی افزود: نظام پزشکی نباید خود را تافته جدا بافته بداند و تخلف تعداد کمی از پزشکان موجب می شود برخی از مردم ان را به حساب دولت بدانند خوشبختانه بسیاری از مشکلاتی که در گذشته بوده در حال از بین رفتن است .

ابراهیمی خاطر نشان کرد: با نگرش انقلابی که در بدنه مدیریتی کشور وجود دارد باید تمام دستگاهها و به خصوص دانشگاه علوم پزشکی از حالت رخوت و خمودگی خارج شده و به سوی پویایی حرکت کند و رضایت مندی مردم را همراه داشته باشد که در دانشگاه علوم پزشکی مازندران شاهد حرکت های خوبی هستیم.