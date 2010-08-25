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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

طاهری:

88 طرح کشاورزی در لرستان به بهره برداری می رسد

88 طرح کشاورزی در لرستان به بهره برداری می رسد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از بهره برداری از 88 طرح کشاورزی در هفته دولت خبر داد.

اسحاق طاهری مقدم در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این طرحها که شامل 68 طرح آب و خاک، 12 طرح دام طیور و 8 طرح امور عشایری است.

وی ادامه داد: برای بهره برداری از طرح های یاد شده در هفته دولت اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان خاطر نشان کرد: با افتتاح این طرح ها بیش از پنج هزار خانوار لرستانی از آنها بهره برداری خواهند کرد.

طاهری یادآور شد: در مجموع با افتتاح طرح های یاد شده در هفته دولت زمینه اشتغال 102 نفر نیز در این استان فراهم می شود.

کد مطلب 1140499

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