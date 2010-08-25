88 طرح کشاورزی در لرستان به بهره برداری می رسد

اسحاق طاهری مقدم در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این طرحها که شامل 68 طرح آب و خاک، 12 طرح دام طیور و 8 طرح امور عشایری است.

وی ادامه داد: برای بهره برداری از طرح های یاد شده در هفته دولت اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال هزینه شده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان خاطر نشان کرد: با افتتاح این طرح ها بیش از پنج هزار خانوار لرستانی از آنها بهره برداری خواهند کرد.

طاهری یادآور شد: در مجموع با افتتاح طرح های یاد شده در هفته دولت زمینه اشتغال 102 نفر نیز در این استان فراهم می شود.