140 پروژه مخابراتی در فارس بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، چنگیز امیری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در حال حاضر استان فارس از لحاظ سیستمهای مخابراتی در موقعیت بسیار مناسبی است و بیشترین فعالیت ما در زمینه مباحث مربوط به توسعه انجام می شود.

وی آغاز به کار وایمکس همراه اول را بزرگترین پروژه هفته دولت دانست و افزود: برای اولین بار در سطح کشور مخابرات استان فارس در هفته دولت وایمکس همراه اول را راه اندازی خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات جدید همراه اول در فارس اذعان کرد: طرح انتقال اعتبار از سیم کارتهای اعتباری همراه اول از هفته دولت فعال خواهد شد که در این راستا دارندگان این نوع سیم کارت با ارسال پیام کوتاهی به شماره 8910 از کد اختصاصی بهره مند می شوند و سپس با شماره گیری مربع، شماره دریافت کننده، ستاره، میزان اعتبار، ستاره، شماره رمز دریافتی، ستاره، 132 و ستاره می توانند عملیات انتقال اعتبار را انجام دهند که برای اولین با این خدمات از سوی همراه اول ارایه می شود.

امیری ادامه داد: یکی دیگر از خدمات جدید این شرکت طرح همراهان اول است که با تماس به تلفن گویای 444 و یا ارسال پیامک به سایت تلفن همراه و ذکر شماره پنج نفر از افراد خانواده می توانید با پرداخت مبلغ 450 تومان برای هر اشتراک از تخفیف 20 درصدی مکالمه استفاده کنید و یکی دیگر از امکانات جدید همراه اول طرح سرویس ویژه مشترکین اعتباری است که با ارسال پیام کوتاهی بدون متن به شماره 8900 بسته ای را دریافت کنید که طی آن از ساعت 12 شب تا هشت صبح با کسر مبلغ سه هزار تومان از اعتبار خط می توان 100 پیام کوتاه و یا 100 دقیقه صحبت رایگان داشته باشید.

مدیر عامل شرکت مخابرات فارس در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر دلایل اختلال در شبکه پیام کوتاه خطوط اعتباری همراه اول یادآور شد: طی هفته گذشته به دلیل برگردان به مدت دو روز سیستم پیام کوتاه شماره هایی با کد شش و هشت با اختلال مواجه شد.