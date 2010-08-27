"زخم شانه حوا" همزمان با هفته دفاع مقدس اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از 31 شهریور به نمایش عمومی در می آید و پخش آن نیز برعهده حوزه هنری است. در فیلم سینمایی "زخم شانه حوا" هومن سیدی، آهو خردمند، آسیه ضیایی، هادی دیباجی، مینا ساداتی، علی سلیمانی، زهیر یاری و سلیمه رنگزن بازی کردند. این فیلم داستانی درباره دفاع مقدس دارد.
سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، صدابردار: احمد صالحی، طراح صحنه و لباس: هومن معصومی، طراح گریم: فریدون کشنفلاح، موسیقی: سعید انصاری، صداگذاری : آرش قاسمی، برنامهریز: مهرداد یزدانی، مدیر تولید: علی محمودی، تهیهکننده: حسن کلامی، محصول سازمان سینمایی حوزه هنری.
حسین قناعت پیشتر فیلمهای "ماجراهای اینترنتی" و "من و نگین دات کام" را برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته است.
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