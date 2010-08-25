نمایشگاه "از کعبه تا محراب" گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه از کعبه تا محراب در محل امامزاده ابوالحسن (ع) تهران واقع در سه راه آذری با حضور حجت الاسلام شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف کشور، حجت الاسلام احمدیان مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران و جمعی از خبرنگاران گشایش یافت.

در این نمایشگاه بعثت انبیا، بعثت پیامبر اکرم (ص)، غدیر خم، حادثه کربلا و دوران دفاع مقدس مستند سازی شده است.

حسین احمدیان مدیر کل اوقاف استان تهران در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در فضایی به وسعت حدود چهار هزار متر مربع و به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) و موسسه فرهنگی - هنری مصباح الهدی و با همکاری سازمان اوقاف استان تهران دایر شده است.

وی افزود: نمایشگاه از کعبه تا محراب همراه با کار معنوی و هنرمندانه بخشی از تاریخ زندگی حضرت علی (ع) را به نمایش در آورده است. همچنین در این نمایشگاه حوادث مهمی مانند غدیر خم، بعثت پیغمبر و شهادت حضرت علی (ع) در ابعاد مختلف به تصویر کشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با ورود به دالانی سفید با نورهایی سبز رنگ آغاز شده و پس از عبور از محل تولد امام علی(ع) در کعبه وارد شهر مکه، مدینه و کوفه می شویم.

در طول مسیر با استفاده از ابزار و تجهیزات فیلم سازی و دکور سیما فیلم زندگی حضرت علی(ع) از تولد تا شهادت به صورت ماکت به تصویر کشیده شده است.

پس از گذشتن از کوچه پس کوچه های مدینه و عبور از خانه امام علی(ع) و درب سوخته خانه زهرا(س) وارد کوچه های بنی هاشم می شویم و در انتها نخلستان امام علی(ع) با نخلهای خرما برای بازدید کننده قابل توجه است.

بخش انتهایی این نمایشگاه به بحث انتظار ختم می‌شود؛ در این‌ نمایشگاه با بکارگیری هنرمندانه تجهیزات صدا و نور و استفاده از روایتگری‌های صوتی در هریک از بخشها، امکان تاثیر‌گذاری مضاعفی برای بازدید‌کنندگان فراهم شده است.

نمایشگاه از کعبه تا محراب هر شب از زمان افطار تا ساعت دو بامداد و تا پایان ماه رمضان در امامزاده حسن(ع) به نشانی خیابان قزوین بعد از دوراهی قپان دایر است.

