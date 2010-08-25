اشتباهات خود را نباید به گردن یکدیگر انداخت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، بعد از ظهر چهارشنبه در سلسله درسهای تفسیر قرآن در شبستان امام خمینی‌(ره) حرم حضرت معصومه(س) با تأکید بر اینکه انسان باید اشتباهات خود را به گردن بگیرد و درصدد جبران باشد، بیان داشت: معمولا هنگامی که در یک خانه یا جامعه‌ای اشتباه یا گناهی اتفاق بیفتد همه درصدد آن هستند که این اشتباه را برگردن یکدیگر بیندازند و مثلا دولت گردن مجلس و مجلس گردن قوه قضائیه و قوه قضائیه هم گردن نیروی انتظامی می‌اندازد.



وی در ادامه با تأکید مجدد بر کمک به سیل زدگان پاکستان بیان داشت: کشور ایران تصمیم دارد تا به اسکان دو میلیون نفر از آوارگان پاکستانی کمک کند که در این بین مردم هم باید شرکت داشته باشند و کمک‌های خود را ارائه دهند.



این مرجع تقلید در ادامه کمک به دیگران را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: آنچه که خداوند در اختیار انسان قرار می‌دهد اگر بیشتر از نیازش باشد مال دیگران هم هست و باید در اختیار دیگران نیز قرار گیرد.



آیت الله مکارم با بیان اینکه مقام نیز همانند مال متعلق به اشخاص نیست، گفت: این مقام باید صرف خدمت رسانی به مردم شود.



این مرجع تقلید شیعیان در ادامه گفت: در حال حاضر دنیای غرب گرفتار اسراف شده است و این در حالیست که کودکان آفریقایی در فقر و گرسنگی به سر می‌برند.



وی در ادامه به موضوع قسم خوردن اشاره کرد و بیان داشت: قسم برای انجام کارهای مباح، مستحب و واجب صحیح و برای انجام کارهای زشت و گناه باطل است.