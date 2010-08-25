میزان مراجعه به بیمارستانهای تامین اجتماعی گلستان 3.5 برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در این مدیریت افزود: این درحالیست که سال گذشته حدود هفت میلیون و 500 هزار نفر با مراجعه به مراکز درمانی این سازمان از خدمات درمانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم بهره مند شدند.

وی تعداد پزشکان این مدیریت را 24 نفر اعلام کرد و افزود: هزار و 300 نفر از کارکنان این مدیریت در مراکز درمانی به مراجعه کنندگان خدمات می دهند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از 200 میلیارد ریال بابت هزینه های حقوق و مزایایی کارکنان این سازمان در استان پرداخت شده است.

نصرتی به مصوبات سفرهای دولت در بخش تامین اجتماعی در استان اشاره و اضافه کرد: یک دستگاه سنگ شکن DSWA با اعتباری بیش از 10 میلیارد ریال و دستگاه عمل جراحی چشم و لاپارسکوپی در استان خریداری شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان به 10 استراتژی که نیاز است مدیران شفاف سازی کنند اشاره و اضافه کرد: مدیران باید از دادن اطلاعات اغراق آمیز خودداری کنند و تکریم ارباب رجوع در اولویت قرار گیرد.

وی به استقرار سیستم ارجاع و پزشک خانواده، پیشگیری مقدم بر درمان، نظارت بر ارزشیابی بیمارستانهای طرف قرارداد، خرید خدمات با کیفیت به عنوان دیگر استراتژی ها اشاره کرد.

وی درباره پیشنهادات سفر سوم دولت به استان در زمینه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: احداث درمانگاه عمومی بندرگز، راه اندازی و توسعه 200 تخت در استان از جمله پیشنهادات است.

گلستان 130 بیمارستان دولتی و خصوصی دارد.