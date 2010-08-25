268 میلیون مترمکعب گاز در لرستان مصرف شد

علی گودرزی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: پیش بینی می شود میزان مصرف گاز در این استان تا پایان امسال به یک میلیارد و 350 میلیون متر مکعب افزایش یابد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که میزان مصرف گاز در این استان طی سال گذشته بیش از یک میلیارد و 430 میلیون متر مکعب بوده است.

به گفته مدیر عامل شرکت گاز لرستان به منظور کاهش مصرف و اندازه گیری دقیق میزان گاز مصرفی 11 هزار کنتور معیوب و دارای نقص در سالجاری تعویض خواهد شد.

گودرزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه گازرسانی به کلیه شهرهای استان لرستان تا سال 91 به بهره برداری خواهد رسید، اظهار داشت: در حال حاضر 14 شهر استان از مجموع 23 شهر از نعمت گاز بهره مند می باشند و در سال 89 نیز چهار شهر سراب دوره، ویسیان، چغابل و معمولان به بهره برداری خواهند رسید.

وی ادامه داد: اجرای شبکه شهری گاز چغلوندی در دهه فجر سال جاری آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان بیان داشت: برای گازرسانی به این شهرها حدود 100 کیلومتر خط انتقال اجرا شده و با احتساب هزینه ایستگاههای تقلیل فشار و سایر هزینه ها رقمی بیش از 70 میلیارد ریال برای گازرسانی به این شهرها هزینه شده است.