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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

دومین نمایشگاه قرآنی اردبیل آغاز به کار کرد

اردبیل - خبرگزاری مهر: دومین نمایشگاه قرآن و علوم قرآنی استان همزمان با دهه دوم ماه مبارک رمضان بعد از ظهر چهارشنبه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اردبیل آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این نمایشگاه علاوه بر استان اردبیل شرکت‌کنندگانی از استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان آخرین دستاوردهای خود را در زمینه نرم‌افزارهای ویژه قرآنی برای کودکان و نوجوانان و تابلو فرشهایی با مضامین قرآن و احادیث در معرض دید عموم قرار داده اند.

در دومین نمایشگاه قرآن و علوم قرآنی اردبیل 65 غرفه ویژه علوم و معارف قرآنی، اسلامی و مبانی دینی و مذهبی اختصاص یافته است.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل در سخنانی با بیان اینکه قرآن به عنوان منشاء پر برکت زندگی، تعاریف متعدد و خاصی برای خود دارد، اظهار داشت: آنانی که از قرآن فاصله گرفته‌اند در واقع به خود ظلم کرده و خسارت دیده‌اند.

صادق فرهمند امین افزود: قرآن کریم منشاء تمام علوم است و از همین روست که مسلمانان توانسته‌اند به ابعاد مختلف علوم دست یافته و با تکیه بر معارف قرآن پیشتاز معارف اسلامی و علوم مختلف باشند.

وی اضافه کرد: البته بعد از انقلاب صنعتی اروپا، این تلاش علمی  پیگیری نشد و شاید به همین دلیل امروز در برخی علوم عقب‌ماندگیهایی را شاهد هستیم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل حرکت به سمت آموزه‌های قرآنی را منشاء خیر و برکت عنوان کرد و ابراز داشت: حرکت علمی ما باید بر محوریت قرآن بوده و به سمت آموزه‌های قرآنی باشد و تاکید مقام معظم رهبری نیز در ارتباط با همین سیاست است.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه نقطه مبارکی است تا قرآن و علوم قرآنی بیش از پیش در زندگی ما جاری و ساری باشد.

فرهمند امین در برگزاری دومین نمایشگاه قرآن و علوم قرآنی را یک طرح ابتکاری از سوی شورای عالی قرآن دانست و یادآور شد: این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه بین‌المللی قرآن در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1140531

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