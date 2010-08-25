دومین نمایشگاه قرآنی اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این نمایشگاه علاوه بر استان اردبیل شرکتکنندگانی از استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان آخرین دستاوردهای خود را در زمینه نرمافزارهای ویژه قرآنی برای کودکان و نوجوانان و تابلو فرشهایی با مضامین قرآن و احادیث در معرض دید عموم قرار داده اند.
در دومین نمایشگاه قرآن و علوم قرآنی اردبیل 65 غرفه ویژه علوم و معارف قرآنی، اسلامی و مبانی دینی و مذهبی اختصاص یافته است.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل در سخنانی با بیان اینکه قرآن به عنوان منشاء پر برکت زندگی، تعاریف متعدد و خاصی برای خود دارد، اظهار داشت: آنانی که از قرآن فاصله گرفتهاند در واقع به خود ظلم کرده و خسارت دیدهاند.
صادق فرهمند امین افزود: قرآن کریم منشاء تمام علوم است و از همین روست که مسلمانان توانستهاند به ابعاد مختلف علوم دست یافته و با تکیه بر معارف قرآن پیشتاز معارف اسلامی و علوم مختلف باشند.
وی اضافه کرد: البته بعد از انقلاب صنعتی اروپا، این تلاش علمی پیگیری نشد و شاید به همین دلیل امروز در برخی علوم عقبماندگیهایی را شاهد هستیم.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل حرکت به سمت آموزههای قرآنی را منشاء خیر و برکت عنوان کرد و ابراز داشت: حرکت علمی ما باید بر محوریت قرآن بوده و به سمت آموزههای قرآنی باشد و تاکید مقام معظم رهبری نیز در ارتباط با همین سیاست است.
وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه نقطه مبارکی است تا قرآن و علوم قرآنی بیش از پیش در زندگی ما جاری و ساری باشد.
فرهمند امین در برگزاری دومین نمایشگاه قرآن و علوم قرآنی را یک طرح ابتکاری از سوی شورای عالی قرآن دانست و یادآور شد: این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه بینالمللی قرآن در تهران برگزار میشود.
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