19 پروژه عمرانی در شهرستان نیر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این طرحها با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال اجرا شده و گازرسانی به شهر کوراییم، سالن ورزشی روستای اسلام آباد، آبرسانی، فضاهای آموزشی و.. از آن جمله این پروژه ها می باشد.

در آیین افتتاح این پروژه ها استاندار اردبیل طی سخنانی اظهار داشت: نظام اسلامی ایران به وجود جوانان برومند و با اراده خود در تمام عرصه‌ها بویژه در عرصه علم، دانایی و ورزش افتخار می‌کند.

سید حسین صابری افزود : در 31 سال گذشته هر مسئولیتی به جوانان و نیروهای مخلص انقلابی سپرده شده، پاسخی مثبت و در خور تحسین گرفته‌ایم و امروز نیز باید به این جوانان فرصت میدان‌داری و عرضه توانمندیها را داد.

وی با اشاره به افتخارآفرینیهای جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی بویژه دوران دفاع مقدس و عرصه سازندگی تصریح کرد: اگر امروز شاهد به ثمر نشستن توفیقات خوبی در عرصه علم و فن اوری‌های جدید هستیم همه در سایه بالندگی نسل جوان است.

صابری توجه به مشکلات و رفع دغدغه‌های قشر جوان را ضروری برشمرد و اضافه کرد: دولت خدمتگزار با نگاه عمیق و آگاهانه به مشکلات جوانان، تلاش می‌کند خدمات مناسبی را به این قشر ارایه دهد.

وی با بیان اینکه در سایه احکام نورانی اسلام مسئولان به نقطه اتکایی رسیده‌اند که خدمت بی‌ادعا را وظیفه و رسالت خطیر خود می‌دانند، خاطر نشان کرد: دشمن نیز از این خدمت‌رسانی صادقانه و بی‌ادعا به مردم ما به خشم آمده و تلاش می‌کند فضای بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی را بین دولت و مردم ایجاد کند.

استاندار اردبیل متذکر شد: هرگز ملت ما اجازه نخواهد داد این دسیسه ها به نتیجه برسد، چرا که پشتیبانی ملت ما از نظام اسلامی بر اساس اهداف و آرمانی است که در آن مسیر گام برمی‌دارد.

وی در پابان یاد و خاطره شهدای دولت را گرامیداشت و از همه مسئولان خواست قدر خدمتگزاری و دوران طلایی خادمی این ملت را بدانند.