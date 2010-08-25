به گزارش خبرگزاری مهر، این چهارمین گروه از نویسندگان داستان برای نوجوانان هستند که کار خود را برای نگارش داستانهای فانتزی، علمی و تخیلی به زودی آغاز می‌کنند.

هم اکنون کار نگارش کتاب توسط 3 گروه دیگر در زمینه‌های داستانهای آزاد برای نوجوانان، داستانهای مذهبی‌ و داستانهای طنز ادامه دارد.

حمیدرضا شاه‌آبادی معاون تولید کانون عنوان کرد: هشت نویسنده هفته گذشته در نشستی با مدیر‌عامل کانون به بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه انتشار این کتابها پرداختند و در جریان سیاستهای حمایتی کانون در این زمینه قرار گرفتند.

وی با تاکید بر این نکته که کانون از چاپ کتابهای فانتزی حمایت می‌کند یادآور شد: در این زمینه مانند سه گروه دیگر ابتدا طرحهای نویسندگان طی دو هفته آینده از آنها دریافت خواهد شد و پس از تصویب در کانون و عقد قرارداد مناسب و قرار دادن امکانات در اختیار نویسندگان، کار نگارشِ آثار آغاز می‌شود ضمن این که این آثار در نشستهای گروهی این نویسندگان، مرحله به مرحله مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

شاه‌آبادی از محمدرضا یوسفی، حمید نوایی‌لواسانی، کاترینا ورزی، فریبا کلهر، مرجان فولادوند، لاله جعفری، فروزنده خداجو و جمال‌الدین اکرمی به عنوان نویسندگانی نام برد که قرار است در این طرح مشارکت کنند.

