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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

فانتزی نویسان ایرانی برای نوجوانان دست به قلم می‌شوند

فانتزی نویسان ایرانی برای نوجوانان دست به قلم می‌شوند

هشت نویسنده داستانهای فانتزی در قالب طرح انتشار کتابهای مناسب برای نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دست به قلم می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این چهارمین گروه از نویسندگان داستان برای نوجوانان هستند که کار خود را برای نگارش داستانهای فانتزی، علمی و تخیلی به زودی آغاز می‌کنند.

هم اکنون کار نگارش کتاب توسط 3 گروه دیگر در زمینه‌های داستانهای آزاد برای نوجوانان، داستانهای مذهبی‌ و داستانهای طنز ادامه دارد.

حمیدرضا شاه‌آبادی معاون تولید کانون عنوان کرد: هشت نویسنده هفته گذشته در نشستی با مدیر‌عامل کانون به بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه انتشار این کتابها پرداختند و در جریان سیاستهای حمایتی کانون در این زمینه قرار گرفتند.

وی با تاکید بر این نکته که کانون از چاپ کتابهای فانتزی حمایت می‌کند یادآور شد: در این زمینه مانند سه گروه دیگر ابتدا طرحهای نویسندگان طی دو هفته آینده از آنها دریافت خواهد شد و پس از تصویب در کانون و عقد قرارداد مناسب و قرار دادن امکانات در اختیار نویسندگان، کار نگارشِ آثار آغاز می‌شود ضمن این که این آثار در نشستهای گروهی این نویسندگان، مرحله به مرحله مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

شاه‌آبادی از محمدرضا یوسفی، حمید نوایی‌لواسانی، کاترینا ورزی، فریبا کلهر، مرجان فولادوند، لاله جعفری، فروزنده خداجو و جمال‌الدین اکرمی به عنوان نویسندگانی نام برد که قرار است در این طرح مشارکت کنند.
 

کد مطلب 1140540

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