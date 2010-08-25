به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید وحید برقعی ظهر چهارشنبه در نشست اعضای هیئت و قهرمانان این رشته ورزشی با مدیر کل تربیت بدنی استان گفت: در سفر هیئت دولت به استان همدان اجرای این پروژه مصوب شد.

برقعی افزود: بر این اساس مصوب شده از طریق اعتبارات ملی پیست سوارکاری بسیار مجهز و استاندارد در شهر همدان احداث شود.

وی با بیان اینکه ساخت این مجموعه از سال 90 آغاز خواهد شد، گفت: احداث این مجموعه تخصصی سوارکاری می‌تواند تحولات عظیمی در این رشته ورزشی ایجاد نماید.

برقعی در توضیح وضعیت این ورزش در همدان گفت: در مسابقات جام پیشرفت که در مشهد برگزار شد جوانان و نوجوانان همدانی خوش درخشیدند و سوارکاران در قالب دو تیم کیان روئین سرا و آل کوستن در مسابقات دسته اول حاضر شدند و نتایج خوبی کسب کردند.

وی ادامه داد: حضور تیم الوند هگمتانه نیز در لیگ برتر یکی دیگر از فعالیت‌های درخشان هیئت سوارکاران استان همدان بوده است که در حال حاضر این تیم در رده ششم قرار دارد.

سیدوحید برقعی به نقش بخش خصوصی در پیشرفت این رشته ورزشی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در شهرستان‌های ملایر، همدان و صالح آباد با کمک بخش خصوصی پیستهای سوارکاری در حال احداث است و در شهرستان رزن نیز اولین مرکز پرورش اسب اصیل ایرانی احداث خواهد شد.