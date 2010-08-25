اخبار کوتاه ورزشی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسابقات دسته دو پینگ ‌پنگ شهرستان بیرجند با حضور 10 نفر به صورت دوره‌ای با انجام 45 بازی در سالن شهید سرحدی برگزار شد.

در پایان این مسابقات محسن امیرآبادی‌زاده، حمید روبیاتی، امید عباسپور و اشکان رفیعی به دسته یک راه یافتند.

مسابقات دسته یک این مسابقات امروز و شنبه شش شهریورماه در سالن شهید سرحدی برگزار می ‌شود.

اعلام نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان بیرجند

از سری مسابقات فوتسال جام رمضان هیئت ورزش روستایی و عشایری شهرستان بیرجند جام شادروان ورزشکار اکبر شفیعی سه دیدار انجام شد.

در نخستین دیدار این مسابقات دهیاری دهنو نتیجه را به پرده‌سرای کلاسیک سیسکان واگذار کرد و از گروه چهارم نیز دهیاری دهلکوه با یک گل بر تیم شهدای گوکچین پیروز شد.

در سومین شب مسابقات دهیاری اکبرآباد با دهیاری واشان و تیم شادروان شفیعی ربیعان با دهیاری نوکند رقابت می‌ کنند.

پیگیری مسابقات بسکتبال جام رمضان

در ادامه مسابقات بسکتبال جام رمضان چهار تیم در سالن تختی شهرستان بیرجند مقابل هم قرار گرفتند.

پیام مخابرات با نتیجه 86 بر 103 مغلوب شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی خراسان جنوبی شد و حیدر آرای بیرجند با نتیجه 100 بر 61 دانشگاه آزاد اسلامی را از پیش رو برداشت.

برگزاری مسابقات فوتسال بانوان جام رمضان شهرستان بیرجند

سومین شب مسابقات فوتسال بانوان جام رمضان شهرستان بیرجند با انجام سه دیدار در سالن ورزشی شرکت مخابرات استان برگزار شد.

در نخستین دیدار تیم شهرداری ب سه بر صفر از سد تیم آوا گذشت، در دومین دیدار نارنجی پوشان مقابل مخابرات به تساوی صفر بر صفر رسیدند و شهرداری الف در آخرین دیدار با نتیجه هشت بر صفر ملی پوشان را شکست داد.