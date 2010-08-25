شهرک سازی اسرائیل ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به تصمیم این رژیم برای از سرگیری شهرک سازی در پایان موعد تعیین شده، دستیابی به توافق سازش با فلسطینیها در عرض یک سال را بعید دانست.

وی امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو رژیم صهیونیستی ضمن اعتراف به اجبار تشکیلات خودگردان برای انجام مذاکره با تل آویو مدعی شد که طرف فلسطینی خواسته های زیادی را مطرح کرده است.

لیبرمن تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با خواست آمریکا برای توقف شهرک سازی موافقت نخواهد کرد و این ساخت و سازها پس از سررسید مهلت 10 ماهه آن در 26 سپتامبر، دوباره از سرگرفته خواهد شد.

این در حالی است که مقامهای تشکیلات خودگردان از جمله ابومازن هشدار داده اند که در صورت از سرگیری ساخت و سازها در کرانه باختری و بیت المقدس، مذاکرات مستقیم سازش را ترک خواهند کرد.

این مذاکرات قرار است از روز دوم سپتامبر در واشنگتن آغاز شود. از سوی دیگر مقامهای آمریکایی با دادن وعده هایی نظیر توقف شهرک سازیها، کوشیده اند فلسطینیها را به پای میز مذاکرات بکشانند.

آمریکاییها ابراز امیدواری می کنند که مذاکرات مذکور بتواند راهی برای دستیابی به سازش بین دو طرف ظرف یکسال آینده بیابد.