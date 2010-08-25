به گزارش مهر حمید بهبهانی گفت: در هفته دولت 4 هزار و 99 پروژه با اعتبار 28 هزارو 121میلیارد ریال در چهار بخش حمل و نقلی و هواشناسی به بهره برداری می‌رسد.

وزیر راه و ترابری تصریح کرد: در مجموع 3 هزار و963 پروژه در بخش جاده ای با اعتبار 20 هزارو 506 میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: در این بخش 701 پروژه به طول 4 هزار و491 کیلومتر با اعتبار 16هزار و 109 میلیارد ریال شامل احداث راه می‌شود که از این مقدار 3 پروژه به طول 138 کیلومتر با اعتبار 3 هزارو 376 میلیارد ریال مربوط به آزادراه‌ها است.

بهبهانی ادامه داد: همچنین 70 پروژه به طول 787.4 کیلومتر با اعتبار 4 هزارو 495 میلیارد ریال در زمینه احداث بزرگراه،73 پروژه به طول 1119 کیلومتر با اعتبار 5 هزار و 233 میلیارد ریال احداث راه اصلی، 17 پروژه به طول 214.5 کیلومتر با اعتبار 1594 میلیارد ریال احداث باند دوم، 29 پروژه به‌ طول 445 کیلومتر با اعتبار 361 میلیارد ریال احداث راه فرعی و 509 پروژه به‌ طول 1787 کیلومتر با اعتبار 1050 میلیارد ریال احداث راه های روستایی خواهد بود.

دیگر پروژه‌هایی که در بخش جاده ای افتتاح خواهند شد شامل بهسازی، زیرسازی و آسفالت، ایجاد روشنایی، احداث پل، علایم و حفاظ ایمنی، علایم و رفع نقاط پرحادثه، ایجاد نقاط همسطح و غیر همسطح و سایر پروژه ها است.