مخالف به کارگیری سلاح تحت هر شرایطی هستم / امنیت مردم خط قرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت و شبکه المنار، "میشل سلیمان" از همه گروههای لبنانی خواست تحت هیچ شرایطی از سلاح استفاده نکنند.

وی ضمن محکوم کردن درگیری محله برج ابی حیدر تاکید کرد : امنیت مردم بالاتر از هر موضوع دیگری است و از نیروهای امنیتی می خواهم که برخوردی جدی با عاملان این درگیری داشته باشند.

همچنین "شیخ عبد الامیر قبلان" نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان در واکنش به حادثه ابی حیدر تاکید کرد : سلاح فقط باید علیه رژیم صهیونیستی به کار گرفته شود.

این در حالی است که منابع خبری از بازگشت آرامش به منطقه برج ابی حیدر در بیروت خبر دادند

در بیانیه مشترک رهبران حزب الله و جمعیت طرحهای خیریه اسلامی واقعه سه شنبه شب، یک حادثه فردی تاسف بار توصیف شده و از رهبران دو طرف خواسته شده که نشست فوری در شعبه اطلاعات برگزار کنند.

در این بیانیه تاکید شد که حادثه فوق فردی بوده و هیچ انگیزه سیاسی و مذهبی نداشته است .

دو طرف ضرورت برخورد نیروهای ارتش لبنان را با کسانی که سعی در خدشه وارد کردن به امنیت ملی دارند، مورد تاکید قرار دادند.

حزب الله و اهالی کفرویلا همچنین به تشیع جنازه "علی محمد کامل الجواد" که دردرگیری دیروز کشته شد، پرداختند.

شایان ذکراست که در درگیری منطقه ابی حیدر میان هواداران حزب الله و جمعیت خیریه اسلامی چهار نفر از طرفین کشته شدند.