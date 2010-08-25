ارتقاء بودجه قوه قضائیه نیازمند توجه مجلس است

آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون شاهد مجلس با تاکید بر ضرورت تقویت انسجام و همدلی قوای سه‌گانه و مسئولان کشور، تعامل بیش از پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قوه قضائیه در چارچوب شناخت مسائل و مشکلات دستگاه قضایی و تلاش به منظور رفع این مشکلات را خواستار شد.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از مواضع مناسب و شجاعانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال مسائل داخلی و بین المللی گفت: اتخاذ مواضع مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز درمسائل داخلی و مواضع بین المللی کشورمان نشان از شناخت و تسلط آنان بر مسائل دارد و امیدواریم با همین آگاهی و درایت و اخلاص، مجلس شورای اسلامی تامل بیشتری در خصوص مسائل ومشکلات قوه قضاییه داشته باشد.

آیت الله آملی لاریجانی ارتقاء وضعیت بودجه‌ای قوه‌قضائیه و تکمیل نیروی انسانی دستگاه قضایی را از جمله مسائلی دانست که نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

رئیس قوه قضائیه برگزاری نشستهای مشترک میان نمایندگان و کمیسیونهای مختلف مجلس با مسئولان قضایی را برای دستیابی به راه حل مشکلات، مفید و لازم ارزیابی کرد.

آیت الله لاریجانی همچنین با قدردانی از اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی زنده نگه‌داشتن یاد و نام و خاطره شهدا را در هر جایگاه و مقامی ضروری برشمرد.

در این دیدار نمایندگان حاضر در جلسه با ابراز خرسندی از انجام چنین ملاقاتهایی، به بیان مواضع خود در قبال مسائل مختلف و نحوه ارتقاء همکاری بین قوا پرداختند و بر آمادگی مجلس در گسترش تعامل با دستگاه قضائی و نیز حمایت از اقدامات قاطع و قانونی قوه‌قضائیه تاکید کردند.