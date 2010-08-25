ارزش صادرات استان یزد افزایش 122 درصدی داشت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی‌اصغر چاوشی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در بیست و پنجمین نشست کارگروه توسعه استان یزد اظهار داشت: در چهار ماهه نخست امسال، بالغ بر 196 هزار تن کالا با ارزشی بالغ بر 113 میلیون دلار از گمرک استان یزد صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 44 و 122 درصد رشد داشته است.

چاوشی زاده بیان داشت: واردات استان یزد نیز بیشتر مربوط به مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی است که ارزش این بخش از فعالیتهای اقتصادی استان یزد نیز در چهار ماهه نخست امسال معادل 16 هزار تن به ارزش 40 میلیون دلار بوده است.

90 قلم انواع کالای صادراتی از گمرک استان یزد صادر شد

مدیر گمرک استان یزد با اشاره به صدور 90 قلم کالا از گمرک استان یزد خاطرنشان کرد: اقلام عمده کالای صادراتی شامل قیر نفت جامد، کاشی، انواع کابلهای مخابراتی، فرولیبدن، اکسید مولیبدن، پسته، گریس بر پایه کلسیم، تایر و تیوپ، فرش ماشینی و سنگ مصنوعی بوده است.

چاوشی‌ زاده بیان داشت: این کالاها به طور عمده به کشورهای پاکستان، عراق، جمهوری عربی سوریه، افغانستان و هلند صادر شده است و پاکستان بیشترین میزان کالای صادراتی و هلند کمترین میزان آن را به خود اختصاص داده‌ اند.

استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله صادرات، از دست ‌اندرکاران این حوزه به دلیل رشد مطلوب صادرات گمرک استان طی چهار ماهه نخست سال جاری تشکر و قدردانی کرد.

محمدرضا فلاح ‌زاده با اشاره به اینکه صادرات تضمین ‌کننده اشتغال پایدار در استان یزد است، عنوان کرد: بازارهای داخلی به زودی از محصولات تولیدی استان یزد اشباع می‌شود و در صورتی ‌که به صادرات پرداخته نشود، تقاضا کاهش و به دنبال آن تولید نیز کاهش می‌ یابد و این کاهش تولید، تک‌شیفته شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران را به دنبال خواهد داشت.

صادرات تنها راه نجات صنایع از رکود است

وی افزود: صادرات تنها راه نجات صنایع از رکود در چنین مواردی خواهد بود.

فلاح‌ زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قابلیتهای بالای استان یزد در حوزه سنگهای تزئینی، گرانیت سبز و سرخ و مرمریت، خواستار توجه و سرمایه ‌گذاری بیشتر در این بخش شد.

وی بازاریابی، سرمایه ‌گذاری و صادرات را سه عنصر مرتبط با هم دانست و بر استفاده از صنایع تبدیلی به ویژه در مناطق محروم به منظور افزایش ارزش افزوده کالاها تاکید کرد.

در این نشست همچنین گزارشی از بازار هند توسط خوشه کاشی و سرامیک همچنین گزارش طرح مطالعاتی بررسی رفتار صادرکنندگان توسط دانشگاه یزد ارائه شد.