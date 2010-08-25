50 هزار نفر از سینما روباز بوستان باراجین قزوین بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین با افتتاح اولین سینمای روباز در بوستان فدک توسط سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین برنامه‌های مختلف و متنوعی جهت استفاده شهروندان از این سینما پخش شده است.

از نیمه خرداد تا نیمه مرداد ماه ۸۹ در مجموع بیش از ۱۵۰ ساعت برنامه از قبیل فیلم سینمایی، سریال تلویزیونی، پخش زنده مسابقات فوتبال، کلیپ‌های موسیقی سنتی و تیزرهای مناسبتی از طریق سینما روباز پخش شده است.

پخش فیلم‌های آموزش فرهنگ شهروندی، کلیپ‌های جذاب از طبیعت، اذان و نیایش و تیزر فعالیت‌های سازمان فرهنگی، ورزشی از دیگر برنامه‌های پخش شده در طی این دو ماه بوده است.

بر اساس این گزارش پخش زنده مسابقات مراحل نهایی جام جهانی فوتبال، از جمله اقدامات ویژه در این سینما بود که با استقبال شایان شهروندان مواجه شد.

کلیپ‌های موسیقی، سریال‌های شبانه سیما و فیلم‌های سینمایی پخش شده در سینما روباز قزوین نیز براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، برنامه‌های مورد علاقه شهروندان بوده اند.