مستند "باد، باران و آفتاب" در گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مستند به نقش دوگانه و پر رمز و راز سفال در منطقه تاریخی گرگان می پردازد.

این مستند به سفال که همزاد انسان است و از ساده ترین و دست یافتنی ترین عنصر طبیعت یعنی خاک برخاسته و با آب آمیخته است، می پردازد.

محمدرضا مهرآفرین تهیه کننده و کارگردان، زهرا سادات نریمان نویسنده، محمدعلی احمدی بازنویس، خلیل خمیری دستیار اول برنامه، مسعود صادقلو و محمود آدینه دستیاران صدا و تصویر این مستند هستند.

سالانه هزار ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی در شبکه استانی گلستان تهیه و تولید می شود.