  1. استانها
  2. گلستان
۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۲۴

مستند "باد، باران و آفتاب" در گلستان تولید شد

مستند "باد، باران و آفتاب" در گلستان تولید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مستند باد، باران و آفتاب در شبکه استانی سیمای سبز گلستان تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مستند به نقش دوگانه و پر رمز و راز سفال در منطقه تاریخی گرگان می پردازد.

این مستند به سفال که همزاد انسان است و از ساده ترین و دست یافتنی ترین عنصر طبیعت یعنی خاک برخاسته و با آب آمیخته است، می پردازد.
 
محمدرضا مهرآفرین تهیه کننده و کارگردان، زهرا سادات نریمان نویسنده، محمدعلی احمدی بازنویس، خلیل خمیری دستیار اول برنامه، مسعود صادقلو و محمود آدینه دستیاران صدا و تصویر این مستند هستند.
 
سالانه هزار ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی در شبکه استانی گلستان تهیه و تولید می شود.
کد مطلب 1140589

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها