دادگاه حریری تحت تاثیر آمریکاست/ هشدار درباره فتنه افکنی برخی طرفها

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار هشدار داد برخی طرفها در لبنان کشور را به سمت فتنه مذهبی می کشانند.



جنبلاط گفت: موضع عربستان درخصوص حکم احتمالی دادگاه بین المللی مهم است اما بر روی این موضعگیری نمی توان زیاد حساب باز کرد زیرا حکم دادگاه در دست آمریکایی هاست.



رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه با هشدار درباره تلاش برخی طرفها برای کشاندن لبنان به سمت فتنه مذهبی بر اهمیت موضع عربستان به ویژه پس از بهبود روابط این کشور و سوریه تاکید کرد اما در عین حال گفت: بر روی موضع عربستان زیاد نمی توان حساب باز کرد چرا که دادگاه تحت نفوذ آمریکایی ها و حکم آن هم در دستان آنها است.



این در حالی است که روزنامه السفیر از نامه پادشاه عربستان برای رئیس جمهوری فرانسه برای دستیابی به راه حلی درباره حکم احتمالی پرده برداشت.