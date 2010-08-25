فولاد ماهان بدنبال سومین قهرمانی است

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: اکنون همه شرایط در تیم برای حفظ آمادگی گروهی فراهم است، به طوری که کسب اولین پیروزی در هفته سوم استارت کار این تیم برای پیروزی‌های بعدی بود.

وی تصریح کرد: در هیچ مسابقه‌ای امتیاز از دست نمی دهیم و فقط به برد فکر می‌کنیم.

این بازیکن دو گله فولاد ماهان اظهار داشت: بازی‌های هفته چهارم و پنجم به ترتیب مقابل پرسپولیس و گیتی پسند آسان نخواهد بود اما با تمام قدرت برای پیروزی بازی خواهیم کرد تا با شرایطی مناسب به مصاف منصوری قرچک برویم.

طاهری افزود: با شکست منصوری در هفته ششم به قهرمانی لیگ نزدیکتر خواهیم شد و نباید فراموش کرد که این تیم نایب قهرمان فصل گذشته و یکی از مدعیان این فصل رقابتهاست.

طاهری با اشاره به شروع تمرینات تیمش از روز سه شنبه در تعطیلی 14 روزه لیگ یادآور شد: تمرینات خود را زیر نظر ابطحی سرمربی تیم انجام خواهیم داد و از انجام هرگونه تمرینی که زمینه پیشرفت تیم را فراهم کند استقبال می کنیم.

وی همچنین در مورد مدت زمان حضور خود در هر دیدار تصریح کرد: در مقابل راه ساری بیشترین زمان حضور را در زمین داشتم اما بطور کلی در این زمینه کاملا مطیع سرمربی تیم هستم و اگر در یک مسابقه حتی کمتر از 30 ثانیه بازی کنم هیچ اعتراضی نخواهم داشت، زیرا برای من مهم خوب بازی کردن و موفقیت تیم است.

فولاد ماهان سپاهان با کسب پنج امتیاز از سه مسابقه در رده چهارم جدول 13 تیمی مسابقات قرار دارد.