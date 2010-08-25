پاسخ منفی سارکوزی به درخواست ملک عبدالله درباره دادگاه ترور حریری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه السفیر لبنان از تماس عربستان و فرانسه در ارتباط با دادگاه ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان خبر داد و نوشت : عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، مقرن بن عبدالعزیز رئیس سازمان اطلاعات خود را به پاریس اعزام کرد تا پیامش را به نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برساند.

پادشاه عربستان در این نامه از سارکوزی خواسته است از نفوذ فرانسه برای ایجاد راه حلی درباره حکم احتمالی دادگاه ترور حریری استفاده کند، اما پاسخ سارکوزی به ملک عبدالله این بوده است : تصمیم در این زمینه به دست آمریکایی هاست نه ما.



همزمان با این موضوع شایع شده است که فرستادگان سعودی برای دستیابی به راه حلی درباره حکم احتمالی به واشنگتن رفته اند که دراین زمینه روزنامه النهار با استناد به آنچه اطلاعات دیپلماتیک خوانده، فاش کرد رهبر یک کشور اروپایی ذیربط اطلاعاتی در دست دارد به این مضمون که کیفرخواست در دسامبر آینده صادر خواهد شد و کشور متبوعش به همراه کشورهای بزرگ دیگر از این حکم حمایت خواهند کرد.



این رهبر اروپایی که اشاره ای به نامش نشده، فاش کرده است که این موضوع را با بسیاری از مسئولان لبنانی از جمله یک رهبر مذهبی در کاخ خود مطرح کرده است.

خاطر نشان می شود سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اخیرا در سخنانی تاکید کرده بود غرب با استفاده از دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان درصدد ایجاد فتنه و توطئه ای جدید علیه مقاومت است و با صدور حکم احتمالی علیه حزب الله برخی از اعضای این جنبش را به دست داشتن در ترور حریری متهم خواهد کرد.



شبکه تلویزیونی المنار نیز در گزارشی تاکید کرد : رژیم صهیونیستی دیگر جای هیچ شکی باقی نگذاشته به اینکه حکم احتمالی که به زودی از سوی دادگاه بین المللی ویژه لبنان صادر خواهد شد، یک حکم صددرصد اسرائیلی است که مقاومت را هدف قرار خواهد داد.

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان هم تصریح کرده بود : آنچه تاکنون دادگاه بین المللی ترور حریری انجام داده تحریف حقایق بوده و تصمیم درستی اتخاذ نکرده است و صدور حکم فرضی علیه حزب الله از سوی دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری توطئه ای اسرائیلی- آمریکایی است که مقاومت را هدف قرار داده است.