150 خانوار پیرانشهری از دو ماه پیش آب ندارند/ برق قطع است نه آب!

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اهالی این منطقه در کنار گرمای هوای تابستان مجبور هستند در ماه مبارک رمضان پس از ساعتها انتظار تمام نیازهای روزانه خود را با دو تانکر 20 لیتری تامین کنند، این در حالی است که شهرداری این شهر برای خدمات رسانی به مردم این منطقه مبالغی بالغ بر 10 تا 150 میلیون ریال دریافت کرده است.

منطقه مذکور که تا دو ماه قبل جزو مناطق حاشیه نشین این شهرستان به شمار می رفت در حال حاضر وارد محدوده اصلی شهر شده است ولی برای تامین نیازهای آبی، مردم هنوز منتظر تانکرهای 20 لیتری هستند.

هم اکنون نه تنها مردم این منطقه بلکه کل شهر از ماه های قبل با بحران کم آبی مواجه هستند ولی مسئولان در خصوص بروز این مشکل آن را تکذیب می کنند.

جای سئوال و تامل اینکه امروز با گذشت سالها از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با وجود شعارهای بیشمار عدالت مهر و عدالت گستری چرا مردم مرزنشین پیرانشهر از حداقل خدمات اولیه محروم هستند؟

مردم پیرانشهر از دو ماه پیش آب ندارند

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از عدم اجرایی شدن مصوبه مطالعه و آبرسانی به شهرستان پیرانشهر در سفر هئیت دولت به آذربایجان غربی اظهارداشت: متاسفانه این شهرستان در حال حاضر با بحران کم آبی مواجه است و در اثر آن آب برخی از مناطق این شهرستان به طور مکرر از ابتدای فصل تابستان چندین ساعت به صورت متوالی قطع است و این امر در ماه مبارک رمضان مشکلات زیادی را برای مردم این مناطق ایجاد کرده است.

محمد علی پرتوی ادامه داد: در حال حاضر سه محله در این شهرستان آب ندارند و تنها در آستانه افطار دو تا سه تانکر آب 20 لیتری برای اداره امور زندگی به این مناطق آبرسانی می شود این درحالی است که شهرستان پیرانشهر در دامنه کوه قندیل دارای چشمه های پرآب است و نیز در مسیر رودخانه پرآب زاب واقع شده که در طول سال آب فراوانی دارند ولی امروز مردم چشم انتظار آب تانکر برای رفع نیازهای خود هستند.

خبرنگار مهر برای پیگیری بیشتر این مشکل با فرماندار پیرانشهر گفتگو کرد که با تکذیب فرماندار در مورد این مشکل مواجه شد.

فرماندار: مشکل قطعی آب و آبرسانی با تانکر در محدوده شهر صحت ندارد

مقصود مرتاض در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دلایل قطعی آب و آبرسانی با تانکر در برخی مناطق این شهرستان از ماههای گذشته جواب داد: چنین چیزی نمی تواند صحت داشته باشد و اگر هم این اتفاق در برخی مناطق روی داده مربوط به دو سه روز اخیر است.

وی ادامه داد: البته این امر نیز مربوط به محدوده شهر پیرانشهر نیست بلکه ممکن است این مسئله دامنگیر مناطق حاشیه نشین شهر شده باشد که اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز کرده اند و در داخل محدوده شهر چنین مشکلی روی نداده است.

وحید وند: پیرانشهر از دو ماه قبل با بحران کم آبی مواجه است

اظهارات فرماندار پیرانشهر در حالی است که رئیس اداره آب و فاضلاب این شهرستان در گفتگو خبرنگار مهر در ارومیه با تایید وجود این مشکل اعلام کرد: بحران کم آبی از ماههای قبل در این شهرستان به وجود آمده و هر سال با شروع فصل تابستان پیرانشهر شاهد مشکلات قطعی و کم آبی است.

رضا وحید وند با بیان اینکه مشکل بحران کم آبی در تمام مناطق شهر از دو ماه پیش وجود دارد، بیان داشت: این مشکل مختص امسال نیست بلکه همه ساله با فرا رسیدن فصل تابستان شاهد قطعی و وصلی های آب و کمبود آب هستیم.

وی در خصوص اقدامات کنترلی برای جلوگیری از بروز این مشکل خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها می توانیم مدیریت مصرف کنیم، یعنی برای مدتی با باز و بسته کردن شیر فلکه ها از طریق منطقه بندی تلاش می کنیم بحران کم آبی را مدیریت کنیم.پ

انشعاب موقت موجود جوابگو نیست/ آبرسانی با دو تانکر آب در آستانه افطار!

این مقام مسئول در خصوص آبرسانی از طریق تانکر های 20 لیتری نیز پاسخ داد: این مشکل مربوط به بخشی از منطقه است که قبلا حاشیه نشین بود ولی از دو ماه قبل وارد محدوده اصلی شهر شده است و به دلیل قرار گرفتن واحدهای مسکونی این منطقه بالاتر از ارتفاع مخزن آب عملا آبرسانی از طریق اشنعاب موقت موجود با خط لوله 63 میلیمتری جوابگوی مردم نیست در این راستا در آستانه افطار برای جبران نیاز آبی منطقه اقدام به آبرسانی از طریق دو تانکر آب می کنیم.

وی تعداد ساکنین این منطقه را 150 خانوار اعلام کرد و بیان داشت: مشکل کم آبی محدود به این منطقه نیست ولی برای رفع این مشکل رایزنیهای زیادی با شورای شهر، شهرداری پیرانشهر صورت گرفته و استعلامات موجود نیز اخذ و مقرر شده یک خط لوله 110 میلیمتری در این منطقه سریعا ایجاد شود ولی در این صورت نیز ما تنها قادر به دادن انشعاب موقت هستیم و مشکل به صورت کامل مرتفع نخواهد شد.

وحید وند تصریح کرد: برای مشکل نبود و قطعی آب در این بخش باید هر چه سریعتر یک مخزن دو هزار مترمکعبی مختص این منطقه در بالای تپه احداث شود که این شرکت برای ایجاد این مخزن اعلام آمادگی می کند.

وی اجرای این طرح را منوط به تخصیص اعتبارات مورد نیاز دانست و بیان داشت: مخزن و انشعاب موجود پیرانشهر جوابگوی مردم این منطقه نیست.

خبرنگار مهر مجدد به دلیل اظهار نظر فرماندار و رئیس اداره پیرانشهر به دلیل رد وجود مشکل کم آبی در داخل محدوده شهر و بروز آن در مناطق حاشیه نشینی که تازه داخل محدوده شهر شدند با نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس گفتگو کرد.

پرتوی :هفته گذشته در طول شبانه روز تنها سه ساعت آب داشتیم

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی با رد اظهارات وجود مشکل کم آبی در مناطق حاشیه نشینی که دو ماه اخیر وارد محدوده شهر شدند، اظهارداشت: منزل مسکونی بنده در مرکز شهر پیرانشهر قرار دارد و هفته گذشته که بنده در منزل بودم تنها سه ساعت آب داشتیم.

وی با تاکید بر آنکه مردم پیرانشهر همه ساله در فصل تابستان با بحران کم آبی مواجه هستند، گفت: حتی اگر بروز این مشکل را در مناطق حاشیه شهر قبول کنیم، باز براساس مصوبه هئیت وزیران دولت موظف به خدمات رسانی در این مناطق نیز است.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت با اشاره مجدد به آبرسانی از طریق تانکر 20 لیتری به 150 خانوار این شهرستان افزود: در ما مبارک رمضان و با توجه به شدت گرمای هوا مردم با این میزان آب چگونه می توانند امورات عادی زندگی خود را اداره کنند؟.

اخذ مبالغ 10 تا 150 میلیون ریالی از سوی شهرداری برای خدمات رسانی!

پرتوی با اشاره به اینکه بخشی از منطقه پیرانشهر که آب ندارد و از طریق تانکر 20 لیتری آبرسانی به این منطقه صورت می گیرد در داخل محدوده شهر است، خاطرنشان کرد: اگر مناطق مورد نظر رئیس اداره آب و فاضلاب شهری و فرماندار پیرانشهر مناطق حاشیه نشین شهر است که با مشکل کم آبی مواجه هستند پس چرا شهرداری این شهر از هر خانوار در این مناطق مبالغ 10 تا 150 میلیون ریالی برای خدمات رسانی اخذ کرده است؟

وی با بیان اینکه هم اکنون این منطقه از نعمت برق برخوردار است، گفت: منطقه مذکور که شامل سه محله است و دو محله دارای شبکه آبرسانی هستند ولی متاسفانه از دو ماه پیش به دلیل نبود زیرساختهای مناسب آبرسانی از کمبود و قعطی آب رنج می برند.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای رفع این مشکل اظهارداشت: در این راستا دو حلقه چاه ( آرتزین) در روستای "سوغانلو" حفر و تحویل شرکت آب و فاضلاب این شهر شده است.

وی با بیان اینکه لوله های انتقال آب از طریق این چاه ها خریداری و اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال نیز در خصوص آبرسانی از طریق این چاه ها اختصاص داده شده است گفت: این طرح برای اجرا به پیمانکار نیز واگذار شده ولی روند پیشرفت کار بسیار کند است.

پرتوی با بیان اینکه با اجرای این طرح نیاز آبی پیرانشهر تا 10 سال آینده برطرف می شود، عنوان کرد: باید سرعت اجرای طرح توسط مسئولان پیگیری و شتاب گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه دو چاه مذکور که در سالهای گذشته جهت انجام امورات کشاورزی حفر ولی مسدود باقی مانده بود گفت: مقرر شده امتیاز دبی آب به کشاورزان منطقه واگذار شود ولی در اثر بحران کم آبی در پیرانشهر امتیاز آنها به شرکت آب و فاضلاب این شهرستان واگذار شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فاصله این روستا تا شهرستان پیرانشهر کمتر از شش کیلومتر است، افزود: در صورت عدم اجرای این طرح باید منتظر اتمام احداث سدهای کانی سیو و سیلوه باشیم تا بلکه مشکل کم آبی در این شهرستان مرتفع شود.

آقازاده: شبکه آبرسانی پیرانشهر باید اصلاح شود/ مشکل قطعی آب در پیرانشهر صحت ندارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر مشکل قطعی آب در پیرانشهر را تکذیب کرد و گفت: در حال حاضر به هیچ منطقه در شهرستان پیرانشهر با تانکر آبرسانی نمی شود.

مجید آقازاده ادامه داد: شاید در برخی مناطق فشار آب به دلیل پیک مصرف کم شده باشد ولی قطعی آب وجود ندارد و در منطقه مذکور که تازه از حاشیه شهر وارد محدوده شهر شده است نیز مقرر شده لوله 63 میلیمتری اصلاح و اقدام به ایجاد لوله 110 میلیمتری کنیم که در صورت اجرای این قدام که تا چند روز آینده صورت می گیرد فشار کم آب نیز برطرف می شود.

در پیرانشهر آب قطع نیست برق قطع است!

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در پاسح سئوالی مبنی بر تایید بحران و قطعی آب در پیرانشهر توسط رئیس اداره آب و فاضلاب این شهرستان پاسخ داد: اگر شما حرف ایشان را قبول دارد به همان حرف استناد کنید در حالیکه بنده عرض می کنم چنین مشکلی وجود ندارد.

آقازاده در ادامه گفت: شما به جای پیگیری قطع آب پیگیر قطعی دو روزه برق در پیرانشهر باشید!

اتابکی: یک مورد خاموشی هم در پیرانشهر گزارش نشده است

خبرنگار مهر نیز برای پیگیری این مشکل با مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی تماس گرفت که با تکذیب قاطع علیرضا اتابکی مواجه شد و گفت: تاکنون یک مورد خاموشی هم در پیرانشهر روی نداده است.

در حین نگارش این گزارش عباس پیری، معاون بهره برداری شرکت توزیع برق آذربایجان غربی با دفتر خبرگزاری مهر تماس گرفت و اظهارداشت: مقرر بود بخشی از شبکه انتقال برق که اطلاعیه آن از طریق رسانه ها و صدا و سیما قبلا اطلاع رسانی شده بود در پیرانشهر سوم شهریورماه تعمیر شود که این اقدام لغو شد و تاکنون یک مورد خاموشی هم در این شهرستان روی نداده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در پاسخ مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی و تکذیب خبر قطعی برق به خبرنگار مهر گفت: چاه های شرکت آب و فاضلاب پیرانشهر در خارج شهر قرار دارد و برق به مدت دو روز در منطقه ای که تصفیه خانه آب و فاضلاب پیرانشهر به دلیل تعمیرات قطع بود.

به هر حال مردم پیرانشهر شامل مردم مناطق حاشیه یا محدوده شهر در ماه مبارک رمضان با بحران کم آبی مواجه هستند و به نظر می رسد مسئولان به جای توجیه مشکل مذکور به فکر چاره اندیشی و اقدام عملی برای مشکلی باشند که سالهاست مردم این دیار مرزی را که مرزبان کیان و امنیت کشور هستند، آزار می دهد.

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گزارش: سکینه اسمی