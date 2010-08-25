مجلس با افزایش مالیات در شرایط اقتصادی موجود مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان حمید رضا فولادگر عصر چهارشنبه در جلسه بررسی اولویتهای بخش خصوصی اقتصاد استان اصفهان صندوق توسعه ملی را یک بخش فرادولتی دانست و گفت: ترکیب فعلی این صندوق دولتی است و باید بخش خصوصی نقش فعالتری دراین بخش داشته باشد.

وی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه باید 20 درصد از فروش نفت به این صندوق واریز می‌شد و خارج از بودجه سالانه دولت تنظیم می‌ شد ولی دولت به دلیل کسری بودجه از این صندوق برداشت کرده است.

وی یکی از بهترین راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصای را اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: واحدهای خصوصی می‌توانند با این ادعا که زیر نظر دولت نیستند در عرصه اقتصاد جهانی فعالیت کنند.

فولادگر تاکید کرد: زمینه سرمایه گذاری خارجی را باید فراهم کرد تا در شرایط خاص بتوان از این امتیاز نیز بهره برد.

این نمایده مردم اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به تحریم‌های ایران گفت: تحریم همواره در طول انقلاب علیه مردم ایران از سوی کشورهای غربی وضع شده و در دوره جنگ مردم با نثار خون عزیزان خود ایستادگی کردند و این بار در جنگ اقتصادی مقابله خواهند کرد .

وی گفت: در شرایط تحریم باید هزینه‌ها را به حداقل رساند و دولت با کمک بخش خصوصی باید این مهم را به سرانجام برساند.

وی افزود: تحریم نظامی علیه ایران باعث شده که صنایع نظامی و دفاعی در کشور از توانمندی قابل توجهی برخوردار شود به نحوی که در دنیای امروز حرفی برای گفتن دارد.

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در شرایط تحریم اقتصادی ارائه تسهیلات بانکی با نرخ 25 درصد جای سئوال دارد.

نرخ بهره بانکی در اکثر کشورهای توسعه یافته تک رقمی است

محمود اسلامیان در این خصوص با اشاره به بررسی اتاق بازرگانی در مورد نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه گفت: اکثر اقتصاد کشورها دارای نرخ بهره تک رقمی است به عنوان مثال در چین نرخ بهره بانکی 6/5 است و به ندرت اقتصادی در جهان دارای نرخ بهره دو رقمی است.

وی به سوددهی بانکها در بورس طی سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بنگاههای اقتصادی 10 تا 15 درصد سود نمی‌کنند بانکها بین 30 تا 70 درصد سود دهی دارند و این جای سئوال دارد.

اسلامیان بانک را یک ابزار برای اقتصاد معرفی کرد و گفت: بانک در اقتصاد خط مقدم نیست که در طول یکسال گذشته شاهد فشار‌های متعدد بر تولید بودیم و بانکها با سودهای سرشار روبرو بودند.

وی اقتصاد یک کشور را به چهار پایه یک میز تشبیه کرد و گفت: باید هر چهار پایه میز شامل بنگاه اقتصادی، بانک، مردم و دولت محکم باشد و اگر یک پایه لنگ بزند آن میز معنای خود را از دست داده است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از تشکیل کمیته کاهش اثرات تحریم در اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و گفت: انتظار می‌رود که در این چالش پیش روی اقتصاد کشور دولت و بخش خصوصی عملیاتی تر وارد شوند زیرا ابعاد آن گسترده تر است.

وی فضای کشور را نیازمند انسجام، وحدت و همدلی دانست و گفت: تشکلهای اقتصادی استان آمادگی کامل جهت همکاری با بخش دولتی در راستای کاهش اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را دارند.

تحریم‌ها اقتصاد ایران را هدف قرار داده است

در بخش دیگری از این جلسه نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: تحریم اقتصادی به طور مشخص اقتصاد و تولید کشور را هدف قرار داده تا از این مسیر دشمنان به اهداف نامقدس خود دست پیدا کنند.

مصطفی صفوی افزود: فرصتی که از تهدید‌ها می‌توان بدست آورد، تغییر رویکرد کشور از تجارت محور و واردات محور به رویکرد صنعت محور و تولید محور است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی دوران دفاع مقدس گفت: در آن زمان به دلیل تحریم تولید و صنعت محور اصلی اقتصاد کشور قرار گرفت و این روزها یادآور صحنه‌های دهه 60 است.

صفوی تولید و اقتصاد را خط اول جبهه کشور در مقابل تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت: با بی‌توجهی و پاک کردن صورت مسئله، مشکل حل نخواهد شد.

تولیدکنندگان نخستین قربانیان جنگ اقتصادی هستند

وی افزود: در زمان جنگ اگر موشکهای عراقی منزل یا کارگاهی را منهدم می‌ساخت کمیته بحران تشکیل می‌شد و فرد آسیب دیده همه جانبه تحت حمایت دولت قرار می‌گرفت و در این مقطع صادرکنندگان و تولیدکنندگان نخستین قربانیان در این جنگ اقتصادی هستند که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه سخنان خود هدف تحریم‌های اقتصادی را ایجاد نا آرامی در کشور و افزایش بیکاری در بخش تولید برشمرد و خاطرنشان کرد: بخش عمده درآمد نفتی کشور باید در اختیار صندوق توسعه ملی و حمایت از حوزه تولید قرار گیرد تا اشتغال حفظ شود و این یک استراتژی آنی است.