مذاکرات صلح گروه الحوثی و دولت یمن در دوحه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، یک منبع دیپلماتیک مذاکره کننده محور این مذاکرات را راههای اجرای توافقات قبلی دانست.

این منبع تاکید کرد : تلاش می شود موانع پیش روی اجرای توافق نامه صلحی که به درگیریها در فوریه گذشته پایان داد حل و فصل شود.

از سوی دیگر "محمد عبد السلام" سخنگوی مطبوعاتی گروه الحوثی گفت : اولویت نخست حوثی ها موضوع آزادی بازداشتی ها و توجه به مسائل حقوق بشر است.

وی افزود : نباید گروه خاصی مورد هدف واقع شوند و حقوق سیاسی و فکری باید مورد توجه قرارگیرد.

شایان ذکراست که علاوه بر گروه الحوثی گروه موسوم به جدایی طلبان جنوب این کشور نیز با مقامات دولت یمن کشمکش دارد.



از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل از دولت یمن به سبب نقض حقوق بشر در خصوص گروه الحوثی انتقاد کرد.