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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

پنجره واحد تجاری در گمرک بندر انزلی استقرار می یابد

پنجره واحد تجاری در گمرک بندر انزلی استقرار می یابد

رشت - خبر گزاری مهر: ناظر کل گمرکات استان گیلان از استقرار پنجره واحد تجاری در گمرک بندر انزلی خبر داد.

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور تجهیز این گمرک به پنجره واحد تجاری به صورت مجازی و توسعه سیستم اتوماسیون گمرک انزلی همکاری با سایر نهادهای مرتبط نظیر سازمان بنادر و کشتیرانی، پایانه ها و شرکتهای حمل و نقل ادامه دارد.

وی ادامه داد: مکانیزم بودن ارائه خدمات و سیستمهای اداری در گمرک انزلی حرف اول را می زند و نیازی به حضور فیزیکی این دستگاهها در گمرک نیست و تنها ارتباط این تجهیزات در فضای مجازی با گمرک کفایت خواهد کرد.

ناظر کل گمرکات استان گیلان گفت: با توجه به پیشرفت برنامه های این عرصه  در آینده ای نزدیک استقرار این سیستم در گمرک بندر انزلی و همچنین در گمرک آستار این برنامه ها با حضور فیزیکی دستگاه ها عملیاتی می شود.

وی همچنین ادامه داد: گمرک انزلی در مباحث مربوط به اتوماسیون اداری در کشورممتاز است.

کد مطلب 1140617

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