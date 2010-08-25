اروپا به واقع بینی نسبت به تحولات دهه های اخیر رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، توماس انکه کریستین سان سفیر دانمارک در جمهوری اسلامی ایران در پایان ماموریت دیپلماتیک خود امروز چهارشنبه به منظور خداحافظی با منوچهر متکی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار منوچهر متکی ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور افزود: معتقدیم باید بنیانهای منطقی را برای مناسبات ایران با اتحادیه اروپا در دوران جدید رقم بزنیم. ما فکر می کنیم در 30 سال گذشته در شرایط متفاوتی از روابط قرار داشتیم. در مناسبات بین المللی درک و تفاهم متقابل اساس همکاری ماست.

وی تاکید کرد: ما تصور می کنیم اروپا حتما به یک واقع بینی نسبت به تحولات دهه های اخیر در مناطق مختلف جهان بویژه منطقه ما برای تنظیم مناسبات رسیده است.

سفیر دانمارک ضمن تشکر از پذیرایی گرم و محبت آمیز مقامات جمهوری اسلامی ایران طی مدت اقامت در ایران گفت: روابط بین دو کشور ایران و دانمارک طولانی و عمیق است و ما وارد دویست و پنجاهمین سال تاسیس روابط دو کشور می شویم و روابط خوبی بین دو کشور وجود دارد. امیدواریم در آینده بتوانیم این روابط را توسعه دهیم.