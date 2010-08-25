شعب رسیدگی به جرائم الکترونیکی راه اندازی شود

به گزارش خبرگزار مهر در نامه سید مرتضی بختیاری به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه آمده است: به موجب تبصره 4 بند ط ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه موظف شده شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و تجارت سیار اختصاص دهد که با وجود پیگیری این وزارت حسب اطلاع تا این تاریخ اقدام مقتضی معمول نگردیده است.



بختیاری در این نامه خواستار صدور دستور رئیس قوه قضائیه به رئیسان کل دادگستری استانها جهت تخصیص شعب مزبور شده است.



