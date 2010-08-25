تامین امنیت اجتماعی وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای ناحیه 21 تهران (ارشاد) افزود: در شرایط فعلی، امنیت اجتماعی جامعه از جهات مختلف مورد تهدید قرار گرفته است و دشمنان اسلام و انقلاب نیز سعی می کنند از این وضعیت برای پیشبرد اهداف شوم خود استفاده کنند.



وی با اشاره به این مطلب که بدحجابی جرم تلقی می شود ‌گفت: علما و متدینین در مورد وضعیت پوشش ابراز نگرانی می کنند این درحالی است که نیروهای پلیس و همکاران ما در دستگاه قضائی با جدیت، تلاش های زیادی را در این زمینه انجام می دهند و ضرورت دارد نهادهای فرهنگی هم به موازات اقدامات انتظامی و قضائی به تکالیف و وظایف خود عمل کنند.



دادستان تهران در ادامه همچنین به موضوع فنآوریهای جدید و فضای مجازی پرداخت و افزود: اگر مظاهر جدید تمدن در خدمت پیشرفت جامعه قرار گیرد مفید خواهد بود، اما متاسفانه همزمان با توسعه این ابزارها،‌ عده ای در جهت رسیدن به مقاصد خود از آنها سوء‌استفاده می کنند و سعی دارند تا با ایجاد انحراف فکری جوانان برومند این کشور را از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی دور کنند.



وی در این زمینه به توزیع لوحهای فشرده حاوی فیلمها و تصاویر مبتذل و مستهجن در برخی مناطق تهران اشاره کرد و افزود: برخورد با توزیع کنندگان این اقلام ضروری است اما نیروی انتظامی باید اعضای اصلی مراکز و باندهای توزیع این لوحها را شناسایی و به دادسرا معرفی کند و همکاران ما در دادسرا نیز حداکثر مجازات قانونی را در مورد متهمین چنین جرایمی اعمال کنند.



جعفری همچنین جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را نیز از جمله موضوعات مهم دانست و افزود: هر چند چنین جرایمی در همه جوامع وجود دارد، اما پلیس و قوه قضائیه باید در این خصوص به ویژه با باندهای سازمان یافته که از طریق برگزاری مجالس لهو لعب ،‌ چنین جرامی را مرتکب می شوند مقابله جدی کند.



وی افزود: هر چند چنین جرایمی از لحاظ کمیت در حد پایینی قرار دارد اما همین میزان اندک نیز می تواند موجب تقلیل امنیت جامعه گردد.



دادستان تهران با اشاره به جرم جعل به عنوان یکی دیگر از مسایلی که امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد ، افزود: جرایمی که توسط عده ای در خصوص جعل اسناد، مدارک و هویت صورت می گیرد از حیث تاثیرگذاری بر امنیت جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و حتی در برخی موارد مثل جعل اسکناس، می تواند امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید کند و لازم است که در این زمینه اقدامات موثری صورت انجام شود.



جعفری در ادامه آسیبهای اجتماعی را نیز یکی دیگر از موارد تهدید امنیت اجتماعی برشمرد و گفت: کاهش برخی آسیبهای اجتماعی نظیر طلاق،‌ اعتیاد و فرار از منزل ضروری است.



وی تاکید کرد: ناامنی های اجتماعی بر بستر آسیبها شکل می گیرند و رشد می کنند و مجرمین نیز از دل چنین آسیب هایی بیرون می آیند.



دادستان تهران اضافه کرد: در زمان حاضر نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در بخش پیشگیری از جرم به وظایف خود عمل می کنند اما در این زمینه نیز بار مسوولیت تنها برعهده ما نیست، بلکه باید در کشور سرمایه گذاری پیشگیرانه توسط همه نهادهای متولی از جمله دولت صورت گیرد و ما امیدواریم بیست و شش نهاد و سازمانی که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث مقابله با تهدیدهای اجتماعی مسوولیت برعهده دارند به وظایف خود عمل کنند تا شاهد کاهش جرایم مرتبط با امنیت در کشور به ویژه در تهران باشیم.



وی در پایان حجت الاسلام عباسعلی حوزان را به عنوان سرپرست جدید دادسرای ناحیه 21 (‌ارشاد )‌ معرفی کرد.