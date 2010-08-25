اعتبارات فرهنگی قزوین 20 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قزوین که در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد، اظهار داشت: 30 درصد از این اعتبارات مربوط به بخش عمرانی حوزه فرهنگ است و برای 40 درصد از این اعتبارات، دستگاه‌ها باید برنامه فرهنگی داشته باشند و هشت میلیارد تومان اعتبار به برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌ها اختصاص داده می شود در حالی که برنامه های ارائه شده توسط دستگاه‌ها در گذشته حدود 400 میلیارد تومان بوده است.



استاندار قزوین اولویت بندی در برنامه‌های فرهنگی تأثیرگذار را با توجه به پائین بودن اعتبارات فرهنگی استان قزوین ضروری خواند و گفت: هر دستگاهی که برنامه مناسبی داشته باشد اعتبار لازم را دریافت خواهد کرد.

عجم در ادامه به اجرای طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین اشاره کرد و افزود: طرح ضیافت اندیشه کار فرهنگی بزرگی است که لازم است در این خصوص مطبوعات و صدا و سیما اطلاع‌ رسانی مناسبی داشته باشند.



وی یادآور شد: 100 هزار دانشجو در کل کشور در این طرح شرکت کرده و در مراکز دانشگاهی گردهم آمده‌اند و با توجه به اجرای برنامه‌های علمی و فرهنگی از فیوضات این ماه بهره می ‌برند.



عجم در ادامه با اشاره به لزوم اجرای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب گفت: ما به تعدد مراکز در حوزه فرهنگ اعتقاد داریم ولی نیازی به تعدد مراکز سیاست‌ گذاری نداریم.



عجم با اشاره به لزوم توجه مدیران به موضوع حجاب اظهار داشت: مدیران این مسئله را رعایت می‌کنند اما اگر در دستگاهی کوتاهی صورت گیرد از طریق نماینده استانداری و ستاد احیای امر به معروف تذکر لازم داده خواهد شد.