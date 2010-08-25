بازتاب گروگانگیری مرگبار در پایتخت فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه های محلی، پلیس فیلیپین به عملکرد ضعیف خود در این گروگانگیری اعتراف کرده است.



بر اساس این گزارش، رئیس پلیس شهر مانیل ضمن تأیید اشتباهاتی در نحوه مدیریت حادثه وعده داد که در مورد نحوه عملکرد پلیس در این واقعه تحقیق کند.



رئیس‌جمهور فیلیپین نیز که دو ماه پیش قدرت را در این کشور بدست گرفت قول تحقیق وسیع در مورد تمام ابعاد حادثه را داده است.



"بنیگنو آکینو" اذعان کرد که این رخداد نشان‌دهنده لزوم بهبود عملکرد پلیس است و وعده داد تا برای محفاظت از جان گردشگران خارجی تعداد نیروهای پلیس را افزایش دهد.



"دونالد تسانگ" بالاترین مقام اجرایی هنگ ‌‌کنگ هم خشم خود را از نحوه برخورد پلیس فیلیپین با این حادثه ابراز کرد و خواستار دریافت هر چه سریعتر گزارشی از این واقعه مرگبار شد.



وی عملکرد پلیس فیلیپین را "ناامید کننده" خواند.



روزنامه‌های هنگ‌ کنگ نیز به انتقاد شدید از دولت فیلیپین پرداختند و برخی از آنها سربرگ خود را به نشانه عزاداری از قرمز به سیاه تغییر دادند.



در همین حال صفحه فیس‌بوک رئیس‌جمهور فیلیپین که 94/1 میلیون طرفدار دارد با سیل اعتراض و انتقاد از جانب مردم فیلیپین و هنگ‌کنگ مواجه شده است. حجم این انتقادات به حدی بوده است که "آکینو" با گذاشتن پیامی بر روی صفحه فیس‌بوک خود خواستار توقف آنها شده است.



حادثه روز دوشنبه هنگامی رخ داد که یک افسر سابق پلیس فیلیپین که به جرم دریافت حق‌السکوت از خدمت اخراج شده بود با گروگانگیری اتوبوس حامل گردشگران هنگ ‌کنگی خواستار بررسی مجدد پرونده خود و رفع اتهامات شده بود.



به گفته یکی از بازماندگان حادثه وی تنها زمانی تصمیم به قتل گروگان‌ها گرفت که مذاکرات با شکست مواجه شد.