تاييد صلاحيت شركتهاي خدماتي به وزارت كار واگذار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي موظف شد فهرست شركتهاي واجد شرايط را به تمامي دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي اعلام كند و دستگاههاي دولتي موظف شدند با اينگونه شركتها قرارداد منعقد كنند.

در جلسه شوراي عالي اداري بر اساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پس از تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، تعداد 155 دفتر، اداره كل، مركز و مديريت و نيز تعداد 24 معاونت از تشكيلات حوزه مركزي وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي كاسته شده است.

شواري عالي اداري، وزارتخانه ها و دستگاه هايي را كه در ارتباط با موضوع كوچك سازي تشكيلات، فعاليت لازم را انجام نداده اند، موظف كرد كه طي 45 روز نسبت به اصلاح نمودار سازماني خود و تفويض اختيار به واحدهاي استاني و واگذاري امور به شركت هاي وابسته يا شهرداري ها و بخش غير دولتي اقدام و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.

