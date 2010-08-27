340 هزار مترمربع از خیابانهای شهرکرد آسفالت شد

اردشیر نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در شش ماه نخست امسال 40 هزار تن آسفالت تولید شده که پیش بینی می شود در نیمه دوم سال جاری به 60 هزار تن افزایش یابد.

وی افزود: بیشترین عملیات روکش آسفالت در سطح ناحیه یک شهرکرد واقع در جنوب و جنوب غربی این شهر با 16 هزار متر مربع انجام شده است.

اردشیر نوریان با اشاره به اینکه فهرست مکانهای روکش و پخش آسفالت از طریق واحد عمرانی و نواحی چهارگانه شهری به کارخانه آسفالت این شهرداری ابلاغ می شود، اظهار داشت: ایجاد معابر صاف و هموار، افزایش ایمنی وسایل نقلیه جهت عبور و مرور و افزایش رفاه حال شهروندان از اهداف اصلی اجرای این طرح است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه در سال 89 برای اجرای طرح عملیات روکش، پخش و تراش آسفالت 6 میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار تعلق یافته است، سرانه آسفالت هر شهروند در شهرکرد را 40 هزار ریال عنوان کرد.

نوریان استفاده از مصالح مرغوب، اجرای طرح مخلوط های آسفالتی توسط آزمایشگاه خاک، ترمیم و بهسازی محورها از جمله درزگیری و تراش آسفالت، موج گیری، استفاده از قیر امولسیون، اصلاح دریچه تأسیساتی و ادارات حفار و استفاده از کمپرسور هوا قبل از عملیات قیرپاشی و آسفالت را از مجموعه اقداماتی عنوان کرد که در جهت ارتقای عمر روسازی آسفالت توسط این شهرداری انجام می شود.

وی با اشاره به مشکلات فراروی تهیه و تولید آسفالت توسط شهرداری شهرکرد، ظرفیت فعلی این کارخانه را حدود 80 هزار تن در سال عنوان کرد و افزود: با گذشت 25 سال از تأسیس این مجموعه و فرسودگی ابزار آلات، دستگاهها و ظرفیت پائین آن، پاسخگوی خواسته های شهروندان در زمینه تولید و پخش آسفالت نیست.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه داشتن کارخانه آسفالت مجهز با ظرفیت 120 هزار تن نیاز ضروری شهرداری مرکز استان است، خاطر نشان کرد: برای راه اندازی یک مجموعه آسفالت جدید افزون بر 12 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.